15 Temmuz gazisi Derya Ovacıklı 14 ay sonra görevine geri döndü

Kahramankazan Belediyesinde meclis üyesi olarak görev yaparken 15 Temmuz gecesinde Akıncı Üssü önünde FETÖ mensubu teröristler tarafından iki kere ayağından vurulan Derya Ovacıklı (39), 14 ay boyunca devam eden tedavi süreci sonrasında yeniden görevinin başına döndü. Tedavisi halen devam eden ve 14 aylık süre içinde 9 büyük operasyon geçiren Ovacıklı, ihanet gecesini gözyaşları içinde anlattı. 15 Temmuz hain darbe girişimini suikast olarak değerlendiren Ovacıklı, “Bir suikastın ana merkeziydi Akıncı Üssü. Ben 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ndeydim. O gece milletimizin, vatanımızın, bölünmez bütünlüğümüzün, devletimizin bekasının elimizden alınması için uğraşılan bir geceydi. O gece 5 saat uğraştıktan sonra ‘vatan için canımız feda’ diyerek gittiğimiz o yerde vurulmak büyük bir şerefti. Ben gözümü kapatırken sadece şehitlik düşünmüştüm. Rabbim şehitliği nasip etmedi ama şükürler olsun ki gaziliği nasip etti. O şerri hayra dönüştürdüğümüz bir geceydi 15 Temmuz gecesi” dedi.

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatırken duygulanarak gözleri dolan Ovacıklı, “Hüzün değil artık gurur. Bu millete, bu vatana el uzatmaya çalışan iç ve dış mihraklara verilen cevap bu. Ben sağ ayağımdan vuruldum. İlk kurşun diz altına geldi. Yüreğimi en acıtan ise ikinci kurşun oldu. Yanıma gelip sağ olduğumu fark eden namert namluyu vücuduma dayayarak ateş etti. O yaralar geçecek veya geçmeyecek önemli değil ama yürekte açılan yara çok daha uzun bir tedaviyi gerektiriyor. Gözlerinizin içine baka baka, göğsünde Türk bayrağı olan asker görünümlü hainlerin böyle bir şeyi gerçekleştirmesiydi bizi en çok yaralayan. Vurulduğum anda ben kendi ayağıma tampon yapmaya çalıştım. Şiddetli kan kaybım vardı. Etrafa baktığımda vurulanları, parçalanmış bedenleri görünce gökyüzünde bir şey hissettim, her yer kan, o gece ay ve yıldız o kanın üzerine yansımıştı. Her birimizin üzerine şanlı bayrağımız örtülmüştü. O an hissettiğim tekrar ayağa kalk ve bir kurşun daha ye ama vatanın, milletin ve bayrağın kalsın düşüncesiydi” diye konuştu.

Kurşun yediği ayağının kesilmekten kurtarıldığını belirten Derya Ovacıklı, “İkinci kurşun sağ bacağımı dizden aşağısını parçaladığı için tedavinin başlangıcında ayağım kesilecekti. Bu vatan için bir ayak değil, canımız feda olsun. 14 aylık tedavi sürecinde küçük operasyonlar hariç 9 büyük operasyon geçirdim. Hastaneden ilk çıktığım gün karşıma gelen ilk kişiye sarılacağım demiştim ve bunu yaptım. Yeniden bir toplum, bir bütün olmanın havasını solumanın kıymetini gördüm. Kaldığımız yerden değil, bambaşka bir yerden başlamak benim için şereftir” şeklinde konuştu.

Aynı olayın tekrar yaşanması durumunda ne yapacağının sorulması üzerine Derya Ovacıklı, “Bir oğlum var, hiç düşünmem, bugün olsa yine düşünmem, bu vatan için sadece oğlum Mehmet kalmış olsa ve feda olacak olsa önce ben, sonra arkamdan onu çekerek feda etmeye hazırım” açıklamasında bulundu.