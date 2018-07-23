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15 Temmuz gazisi emekli emniyet müdürü Eryılmaz, partisinden istifa etti

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kayseri 2. sıra milletvekili adayı olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) asil üyesi Fatih Eryılmaz, partisinden istifa etti.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan emekli emniyet müdürü Eryılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinden istifa ettiğini söyledi.

Eryılmaz, istifasına ilişkin detaylı açıklamayı daha sonra yapacağını belirtti.

24 Haziran'da yapılan seçimde Kayseri'den 2. sıra milletvekili adayı olan Eryılmaz, Meclis'e girememişti.

Eryılmaz, sosyal medya hesabından, "İYİ Parti'den istifa ediyorum, gerekli açıklamayı daha sonra yapacağım." açıklamasında da bulunmuştu.

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