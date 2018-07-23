15 Temmuz gazisi emekli emniyet müdürü Eryılmaz, partisinden istifa etti Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kayseri 2. sıra milletvekili adayı olan İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) asil üyesi Fatih Eryılmaz, partisinden istifa etti.