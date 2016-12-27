15 Temmuz gazisi ilk darbe duruşmasını Silivri'de takip etti

15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanını korumak üzere Özel Harekatçıları Huber’e götürmedikleri iddia eden 29 polisin yargılanmasına başlandı. Bugün Silivri'de başlayan ilk darbe duruşmasını takip etmek üzere birçok hukuk derneği temsilci ve vatandaşlar duruşma salonuna akın etti. İlk darbe duruşmasını takip etmek isteyenler arasında 15 Temmuz Darbe girişiminde gazi olan İlhami Çil'de yer aldı. Duruşma salonu önünde açıklamalarda bulunan Çil, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Çil, 5 Temmuz şehitler köprüsünde ellerinde dev Türk bayrağıyla tankların üzerine yürürken darbeci askerlerin açtığı ateş sonucunda yaralandığını söyledi. Askerlerin Çamlıca Camii'ne doğru açtıkları ateşi görmeleri üzerine tankların üzerine yürüdüklerini söyleyen 15 Temmuz gazisi hemen askerleri durdurmak için harekete geçtiklerini anlattı. O anları anlatan Çil, “Oradaki diğer kardeşlerimiz o kurşunların Çamlıca camiine doğru sıkıldığını söyledi. O sırada hepimiz bunların ibadethaneye de saygısı yok diye o tarafa yürümeye başladık. Büyük bir bayrakla birlikte yürürken vurulanlar bizleriz” şeklinde konuştu.

Davayı takip etmek için geldiğini ve bundan sonra da bütün süreci takip edeceğini söyleyen 15 Temmuz gazisi Çil, “Bizim isteğimiz intikam duygusuyla değil adalet duygusuyla, bir hukuk devletinin gerektirdiği gibi bu insanların yargılanmasıdır. Kimin parmağı varsa adil bir şekilde yargılanıp en ağır cezaya çarptırılması. Çünkü bunların bu millete yaptığı izah dahi edilemez. Ve tabi bütün milletin de istediği idam. İdamın gelmesini istiyoruz. Bu davanın takipçisi olduğumuzu ve arkasında olduğumuzu herkese hissettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.