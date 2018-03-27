15 Temmuz Gazisi Tanış: Siz hangi dinin mensubusunuz da bu insanlara ateş ettiniz

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin, haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 135'i tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava ertelendi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmada, ifadesi alınan 15 Temmuz Gazisi Müşteki Necmeddin Kılınç, köprüye giderken izli mermiler gördüğünü, Allahu Ekber diyerek köprüye yürüdüğünü söyledi.

Gişelerin yakınında polis zırhlı araçlarından Kirpi gördüğünü anlatan Kılınç, "Oradaki polislere 'Siz kullanmıyorsanız verin biz bunların arasında dalalım' dedim. Polis ise bana, bunu yaptığımız takdirde askerlerin daha çok ateş edeceğini söyledi. Yaylım ateşi sırasında daha yere yatmaya fırsat bulamadan vuruldum. Sol kolumdan girip çıkan kurşun göğsüme isabet etmiş. Kalp yetmezliğim vardı, aynı zamanda engelliydim. Hastaneye götürüldüm. Ameliyata alındıktan sonra sabaha karşı uyandım. Uyanır uyanmaz ağrımı ve yaramı bir kenara bırakıp hemşirelere darbenin bastırılıp bastırılmadığını sordum. Sol elim felç kaldı, kolumu hareket ettirmekte zorlanıyorum. Bütün sanıklardan şikayetçiyim." dedi.

Müştekilerden Gazi Musa Çevik, ifadesinde, yatsı namazından sonra eve gidince darbe girişiminden haberdar olduğunu ve köprüye gittiğini belirtti. Askerlerin köprüde sürekli ateş ettiğini kaydeden Çevik, "Her ateş edildiğinde yere yatıyorduk. Her 5 metrede bir kan izi görüyordum. Vurulmuşum, onu bile fark etmedim." diye konuştu.

Olay gecesi köprüye gittiğini belirterek, gördüklerini anlatan müşteki Ahmet Tanış ise sanıklara dönerek, "Siz hangi dinin mensubusunuz da bu insanlara ateş ettiniz? Sizin o şerefsiz lideriniz ABD’de MOSSAD ve CIA’nın kurduğu malikanede yaşarken, siz burada geberip gideceksiniz." dedi.

Tanış’ın bu sözleri üzerine müştekilerin oturduğu bölümden ‘Amin’ sesleri yükseldi.

Bugünkü duruşmaya gelen müştekilerin ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkeme başkanı, duruşmanın Perşembe günü devam edeceğini açıkladı. Başkan ayrıca, Perşembe günü, müşteki ifadeleri alınmaya devam edileceğini ve olay yerine ilişkin görüntülerin duruşma salonunda izleneceğini bildirdi.