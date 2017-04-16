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15 Temmuz gazisi Zorova oy kullandı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da gazi olan 70 yaşındaki Zorova, anayasa değişikliği halk oylaması için oy kullandı. 9 aydır tedavi gördüğünü, 16 kere ameliyat olduğunu söyleyen Zorova, 2 ameliyat daha olacağını söyledi. Zorova, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağılı Kazan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince oy kullanması için evinden alındı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Kahramankazan'da gazi olan 70 yaşındaki Mustafa Zorova anayasa değişikliği halk oylaması için oyunu kullandı.

Zorova, Sağlık Bakanlığının Evde Sağlık Hizmetleri Uygulaması kapsamında Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağılı Kazan İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince oy kullanması için evinden alındı.

16 DEFA AMELİYAT OLDU

Ambulansla Kazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirilen Zorova, burada Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve Kahramankazanlı 15 Temmuz gazileri tarafından karşılandı.

Gazi Zorova, bin 22 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra, yaptığı açıklamada, tedavisinin 9 aydır devam ettiğini, 16 defa ameliyat olduğunu, iki ameliyat daha yapılmasının öngörüldüğünü söyledi. Mustafa Zorova, sağlık ekipleri tarafından ambulansla evine 

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