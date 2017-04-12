Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na sert tepki

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Orhanlı gişelerinde FETÖ'cü askerlerin açtığı ateş ile sol kolunu kaybeden Üzeyir Civan 'Kemal Kılıçdaroğlu'na hakkımı helal etmiyorum' dedi ve CHP Genel Başkanı'na böyle seslendi.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişimini 'kontrollü darbe' olarak yorumladı.

CHP Lideri'nin bu sözlerine, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok kesimden tepki geldi.

15 TEMMUZ GAZİSİ: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Kanlı darbe girişimi sırasında Orhanlı gişelerinde darbecilerin açtığı ateş sonucu sol kolunu kaybeden Üzeyir Civan da Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getirdi.  

 

 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'li muhtarlardan noter tasdikli istifa

CHP'li muhtarlardan noter tasdikli istifa

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Tehlikede olan akıllı telefonlar

Orduların hava güçleri!

Orduların hava güçleri!

Yeni Dodge Challenger SRT New York'ta tanıtıldı

Yeni Dodge Challenger SRT New York'ta tanıtıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA