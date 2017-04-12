15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na sert tepki
FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Orhanlı gişelerinde FETÖ'cü askerlerin açtığı ateş ile sol kolunu kaybeden Üzeyir Civan 'Kemal Kılıçdaroğlu'na hakkımı helal etmiyorum' dedi ve CHP Genel Başkanı'na böyle seslendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'da FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişimini 'kontrollü darbe' olarak yorumladı.
CHP Lideri'nin bu sözlerine, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok kesimden tepki geldi.
15 TEMMUZ GAZİSİ: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM
Kanlı darbe girişimi sırasında Orhanlı gişelerinde darbecilerin açtığı ateş sonucu sol kolunu kaybeden Üzeyir Civan da Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getirdi.
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