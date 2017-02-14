15 Temmuz gecesi cami önünde bekleyenlere ateş edene tahliye yok

FETÖ'nün 15 Temmuzdaki darbe girişiminde Karşıyaka Bostanlı Camisi önünde duran darbe karşıtı 7 kişiye kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Açılan ateşte bir kişi yaralanırken yapılan araştırma sonucu kimliği belirsiz saldırganların şüpheliler Metin A. (43), Cumhur G.B. (36), Ali C. (24), Ceyhun A. (30) ve Sedat K. (32) olduğu belirlenirken şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden tabancayı ateşlediği ileri sürülen Metin A. Tutuklanırken diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Farklı yıllarda ceza istendi

İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonu olmadığı için Sosyal Tesislerde Konferans Salonunda bugün ikinci kez görülen davaya, tutuklu yargılanan Metin A., tutuksuz sanıklar Cumhur B., Sedat K., Ceyhun A. ve Ali C. ile tarafların avukatları, müştekiler katıldı. Tutuklu sanık Metin A. hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Kasten hayati tehlike doğuracak şekilde silahla yaralama', '6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' ve 'Mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ile 19 yıla kadar, tutuksuz sanıklardan Ali C. hakkında 'Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', '6136 sayılı Yasa'ya muhalefet' ve 'Dini mekanlara hakaret' suçlarından 14 yıla kadar hapis, diğer sanıklar Cumhur B., Sedat K. ile Ceyhun A.'nın ise 'örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' ve 'Dini mekanlara hakaret' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tahliye talebine red

Tanıklardan Kerem Mentek, “Cami yakında restoranım var. Camiye saldırı olduğu yönünde çağrı üzerine gittim. Gittiğimde olay yoktu. Kimlerin saldırdığını ve ateş ettiğini de görmedim. Restoran çalışanlarına sela okunmasını engelleyenler kim diye sordum. Bana parktan olmadığını söylediler“ dedi. Tutuklu sanık Metin A’ın avukatı Aşkın Volkan Eriş, “Müvekkilinin evinde bulunan 1 doların düğünlerde yerlere atılıyor. Evinde başka ülkelere ait paralarda bulundu. FETÖ üyeliğine dair delil yok. Bylock olmadığı da sabittir. Bu dava basit bir yaralama davasıdır. İddianın gerçek olmadığı din görevlisinin ifadesi ile de sabittir. Bu nedenle tahliyesine karar verilsin’’ dedi. Mahkeme heyeti sanık Metin A., tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşma ertelendi.