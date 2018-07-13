15 Temmuz gecesi şehit düşenler için 81 ilde mevlit okutup, çorba dağıtacak

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 2. yılında Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığınca, 15 Temmuz şehitlerini anmak için etkinlik düzenledi.

Bu kapsamda, 15 Temmuz gecesi Vakıflar Genel Müdürlüğü, bünyesinde bulunan vakıflarla şehitleri anacak.

81 ilde şehitlerin ruhu için mevlit okutularak, vatandaşlara çorba dağıtılacak.