15 Temmuz gecesinde hilal ile yıldız birleşti
Gaziantep’te gökyüzünde ayın hilal hali ve bir yıldızın görüntüsü, Türk bayrağındaki ay yıldızı simgeledi.
- IHA
15 Temmuz hain darbe girişiminin 2’nci yılında yüz binler bir araya gelirken, gökyüzünde de ay ile yıldızın birleşmesiyle Türk bayrağı oluştu.
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinliğinde yüz binler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanırken, gökyüzünde de ay ile yıldız Türk bayrağının şeklini aldı. Vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Anıtının bulunduğu alanda Türk bayrağını dalgalandırırken, gökyüzünde de hilal ile yıldız birleşmesi görenleri duygulandırdı.
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