15 Temmuz kahramanı Sabri yurt dışında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK Ödül Töreni’nde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Üsküdar’da peş peşe gelen iki tankın önüne atlayarak direnişin simgelerinden biri olan Sabri Ünal’ı isim vermeden anlattı. Erdoğan, “Uzay üssü ile kendi uydumuzu da fırlatmanın yolunu arayacağız. Hedeflediğimiz şekilde milletimizi hayalini kurduğu otomobili ile de buluşturacağımıza inanıyorum. Bize verilen sınırları, prangaları parçalayıp atmamız gerekiyor. 15 Temmuz gecesi göğsünü namlulara siper eden, tankın altına kendini atacak kadar inançlı... Bu genç, işte bu gençlerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Ben bu genci (Sabri Ünal) yurt dışına gönderdim, dil eğitim alıyor. Dönüp gelecek ve yazılım alanında çalışacak. Biz onların hizmetkarı olarak yeni nesli Türkiye’nin inşası ve ihyasında bu şekilde değerlendireceğiz” diye konuştu.