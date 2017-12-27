15 Temmuz kahramanlarına hakaret eden CHP'li Aldan hakkında soruşturma açıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında katıldığı bir radyo programında sarfettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.
- İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "26. dönem Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında 26.12.2017 tarihinde katıldığı bir radyo programında sarfettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
CHP'li Aldan, dün katıldığı bir radyo programında yeni çıkarılan KHK'larla ilgili açıklamalar yapmış, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokaklara inen halka hakaretlerde bulunmuştu.
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