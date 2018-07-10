15 Temmuz resmi tatil mi hangi güne denk geliyor 15 Temmuz şiirleri mesajları etkinlikler neler
15 Temmuz resmi tatil mi hangi güne denk geliyor 15 Temmuz şiirleri mesajları neler 15 Temmuz anma etkinlikleri, 11 Temmuz'da başlayacak mı? aramaları son günlerde arttı. 15 Temmuz resmi tatil mi, memurlar 15 temmuz günü idari izinli mi sayılacak ve 15 temmuz hangi güne denk geliyor araştırmaları özellikle çalışan kesimin aklında. 2017 yılından itibaren resmi tatil günü ilan edilen 15 Temmuz 2018 yılında pazar gününe denk geliyor. Haftasonu olduğu için zaten çalışanlar izinli olacak. Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü ilan edilen 15 Temmuz'un yıl dönümüne yaklaşılırken binlerce vatandaş hangi güne denk geleceğini merak ediyor.. 2019 yılında 15 temmuz tatili ise pazartesi gününe denk geliyor. Yani 3 gün tatil olacak. 2017 yılından itibaren resmi tatil günlerine eklenen 15 temmuz bu sene yani 2018 yılında pazar gününe denk geliyor. alışanların merak ettiği konulardan biri de 2018 resmi tatil günleri içerisinde yer alan 15 Temmuz'un hangi güne denk geldiği. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'de büyük bir kaosa neden olan 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümüne çok az kaldı.. Milyonlarca vatandaş 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte 15 Temmuz ile ilgili tüm detaylar...
15 Temmuz resmi tatil mi, 15 Temmuz hangi güne denk geliyor aramaları son günlerde arttı. 15 Temmuz resmi tatil mi, memurlar 15 temmuz günü idari izinli mi sayılacak ve 15 temmuz hangi güne denk geliyor araştırmaları özellikle çalışan kesimin aklında. 2017 yılından itibaren resmi tatil günü ilan edilen 15 Temmuz 2018 yılında pazar gününe denk geliyor. Haftasonu olduğu için zaten çalışanlar izinli olacak. Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü ilan edilen 15 Temmuz'un yıl dönümüne yaklaşılırken binlerce vatandaş hangi güne denk geleceğini merak ediyor.. 2019 yılında 15 temmuz tatili ise pazartesi gününe denk geliyor. Yani 3 gün tatil olacak. 2017 yılından itibaren resmi tatil günlerine eklenen 15 temmuz bu sene yani 2018 yılında pazar gününe denk geliyor. alışanların merak ettiği konulardan biri de 2018 resmi tatil günleri içerisinde yer alan 15 Temmuz'un hangi güne denk geldiği. 15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'de büyük bir kaosa neden olan 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümüne çok az kaldı.. Milyonlarca vatandaş 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte 15 Temmuz ile ilgili tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak" ilan edilmesinin arından gözler takvimlere çevrildi.
Buna göre hafta sonuna denk gelen 15 Temmuz resmi tatil olmayacak. Fakat ilerleyen senelerde hafta içine denk gelmesi halinde çalışanlar resmi tatilden yararlana bilecek.
RESMİ TATİL GÜN SAYISI 16 OLDU
15 Temmuz'un tatil edilmesiyle birlikte, resmi bayramlara bir yenisi daha eklendi. 3 buçuk gün olan Ramazan Bayramı, 4 buçuk gün olan Kurban Bayramı, 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ek olarak 15 Temmuz da resmi tatil ilan edildi. Zafer bayramı ise 1 buçuk gün olarak kutlanıyor.
RESMİ TATİL İLAN EDİLİDİ: 2017 yılında çıkarılan kanun maddesiyle 15 Temmuz günü, 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü olarak anılıyor. Kahraman şehitlerimizin ruhuna dualar ediliyor, vatanımızın ve milletimizin bir daha böyle hain bir saldırı yaşamaması için önlemler alınıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü resmi tatil olacak. Bu yıl 15 Temmuz günü Pazar gününe denk geldiği için okullar tatil olmayacak.
2019 yılında ise 5 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü pazartesi gününe denk gelecek ve çalışanlar 3 günlük bir tatil yapacak.
15 TEMMUZ MESAJLARI
*Vatan için yaşayıp öldünüz, siz toprağa değil kalplere gömüldünüz. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhlarını yad ediyoruz. *Vatanımız için şehit olmuş kahramanlarımıza ve gazilerimize milletçe ağlıyoruz. Şehitler Ölmez vatan bölünmez...* Herkes gönIünü ferah tutsun, bir kurtuIuş savaşı daha kazandı bu millet 15 Temmuz'da! *En büyük zaferimiz hiç düşmemek değiI, her düştüğümüzde kaIkabiImektir. *Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!
*"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor…" *15 Temmuz 2016'da yaşadığımız menfur darbe girişiminde hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü içtenlikle kutlarız. *Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun. *Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.
*Vatan için katlanılan ölüm kadar, tatlı ve şerefli bir ölüm var mıdır? 15 Temmuz şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizi yad ediyoruz *Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde. *Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var. *15 Temmuz'da evinde rahat oturmaktansa Ülkesi için ölmeyi tercih eden bir millettir Türkiye
*15 Temmuzdaki o hain kalkışmayı UNUTMA, UNUTTURMA! *Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.
15 TEMMUZ ŞİİRLERİ...
ÖLÜM BİR HEDİYEDİR
Ölüm bir hediyedir 15 Temmuz'da
Biz ölmeyi seçtik ve de yaşatmayı
Biz öldük vatan yaşasın diye
Kalan zafer güzel vatana hediye
Kim ihaneti aklına bile getirebilir artık
Gördü 7 cihan Türk'ün gücünü
Ne kadar hain varsa hepsini çöpe attık
Kalmadı hiç aldık tüm şehitlerin öcünü.
VATAN YAHUT VATAN
Bir Temmuz ki ateşi yakmış geceği
Bir ağıt ki şehit anasından
İnletiyor alemi, yırtmış geceyi
Varsın gelsin zalimin tankı
Mazlumun ahı var üstünde
Bir de ezilmez ahlakı
Kalk ey şehit, şehadet vaktin geldi
Yurdunda kalleş dolu,
Ceddin, deden bu günü görseydi,
alnından öper seni, neslim derdi
Semda nur, duada ezan
ne düşman kalır ne de şeytan
sen bir dua et hele
işte yıkılmayacaktır Vatan o Zaman
15 TEMMUZ'DA MİLLETİN GÜCÜ
15 Temmuz 2016, saat 22 sularında,
Bir avuç satılmış köpek, boğaziçi semalarında,
Elinde benim tüfeğim,binmiş benim tankıma,
Üstüne yürüyor,ateş ediyor benim halkıma.
Derken; TRT binasını bastı darbeci asker,
Darbe bildirisini okuyor, esir spiker,
Tam ülke elden gitti gidiyor,
Başkomutan, halkı meydanlara davet ediyor.
Ey! hak sevdalısı yiğidim, sen istersin de millet durur mu?
Senin davetine icabet etmemek hiç olur mu?
Hele bir de; mevzu, memleket meselesi olunca,
Yüce Türk milletinin gücünün üstünde, güç olur mu?
Tek yürek oldu millet, bozguna uğradı cuntacı,
Zafer selaları ile inledi, ülkemin dört bir yanı,
Metin olun kardeşlerim, yerde kalmaz şehitlerimizin kanı,
İşte böyle, "ÖLÜMÜNE" kimseye vermeyiz biz bu vatanı.
Tuncay Amasyalı
MİLLETE BAKIN HELE!
Türk’e kefen biçenler, 15 Temmuz gecesi
Taylar gibi şahlanan millete bakın hele!
İmandan sonra vatan, aşkların en yücesi.
Cihat emrini alan millete bakın hele!
Bizdik o gece, bizdik, uçağa sapan atan,
Özgürlüğü uğruna mermiye kafa tutan!
Göğsünü siper eden, tankın altına yatan,
Aslan misali dalan millete bakın hele!
Damarında gezen kan, bayrak rengi kırmızı.
Ak yüreğinde mühür, hilaliyle yıldızı.
Asker doğar ve asker ölür erkeği, kızı;
Öz benliğini bulan millete bakın hele!
Aksakallı emretti; ölüme selam durdu
Başçavuş Ömer Halis, darbeci puştu vurdu.
İlk kurşun, ilk kahraman, tek başına bir ordu…
Cennette karar kılan millete bakın hele!
Kamyonuyla Şerife Bacı’m bir Nene Hatun.
Gelin de Safiye’yi, elinizdeyse, tutun.
Küçük dillerinizi Türkan Ana’yla yutun.
Gülerek şehit olan millete bakın hele!
F-16’ya yandı Hicabi’nin samanı;
Semalara yükseldi kör edici dumanı.
Mehmet egzoz tıkadı, dilettirdi amanı.
Şeytana ıslık çalan millete bakın hele!
Nice nice yiğitler Başkomutan emriyle,
Eline ne geçtiyse, taş, sopa, kemeriyle,
Her biri akıncıydı, çocuğuyla, piriyle,
Koşup meydana dolan millete bakın hele!
Hayranlık uyandırdı tavizsiz edaları,
Yeri, göğü inletti marşları, nidaları.
“Tekbir!”, “Allahuekber!” diyen gür sedaları
Semalardan duyulan millete bakın hele!
Halk yediden yetmişe, kalp kalbe ve kol kola,
Yoğun ateş altında vermedi tek bir mola.
Âdeta meleklerle karışıp, kutlu yola
Allah için koyulan millete bakın hele!
Kırk yıllık planları dört saatte çökerten,
İşgal heveslerini kahramanca göçerten,
Dosta parmak ısırtan, kâfire iç geçirten,
Haine korku salan millete bakın hele!
Darbeyi etti yalan; millete bakın hele!
Mücella Pakdemir
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
Çok ,çok erken okundu selan
Daha tankların önüne geçmeden
Ve sen öldüğünü bilmeden...
Alt yazılı bir gecenin
Destanıydı ölümün sessizliğine
Koşan gözlerin
Kefenim olur belki
Diyerek giydiğin beyaz gömleğin
Kandan düğmeleri
Ne olur susma dedim sustun
Bana anlatmayacak mısın cenneti ?
İhtilal mi darbe mi
Gündüz hangisi ? Gece hangisi ?
Dur diyen ellerinde şahadet şerbeti
İçin yanarken içtiğin su gibi
Kana kana , doyasıya
Tadını anlat desem
Şahadetin tarifi olur mu ki ?
Çok ,çok erken okundu selan
Bin vurup , bir vurulmadan
Ve sen öldüğünü anlamadan...
15 TEMMUZ ŞEHİTLER MARŞI
Temmuzun onbeşi şehitler ölmez.
Bu millet liderinin sözünden dönmez.
Türkiyem haini asla affetmez.
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Durmak yok bizlere bugünden gayrı,
Hepimiz Mehmediz biz ayrı ayrı,
Tanklara siper olan bedenler ile,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Sular uyusa da düşman uyumaz,
Bu vatan uğruna göz uyku tutmaz,
Öyle bir destan ki; hiç unutulmaz,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Ya Allah,Bismillah,Allahu Ekber,
Kahraman milletim meydanda bekler,
Kutsal bir görev bu iyi nöbetler,
Düğün niyetiyle biz ölüme gideriz.
Osman Ali AYDIN-Yusuf DÜLGER
ÖMER HALİSDEMİR’E AĞIT
(On Beş Temmuz Şehitleri Anısına)
Ülkene sevdalıysan erken ölürsün çocuk
Yaşamak dururken ölüm korkutur insanı
Sen yine sevdandan vazgeçme
Bilirsin sevda büyütür insanı.
Hayallerinden vazgeçme çocuk
Ölüm korkutmasın seni yaşam capcanlı dururken
Şehitler serdarı Hazreti Hüseyin yoldaş olur sevdalıysan
Uhud kahramanı Hz. Hamza, devrim şehidi Kubilay
Ve yanında saf tutan nice Alperen .
Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk
Sen yine de vazgeçme sevdandan aziz bil vatanı.
Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına
O vakit koskoca bir millet saf bağlar ardından.
Kuş kadar canı vardır en değme yiğidin
Vatanım dersen o vakit ölmez, dirilirsin
Çiğiltepe Kahramanı Reşat gibi,
Kut’ül Amare serdarı Süleyman Askeri
O mübarek sultan Hüdavendigar gibi…
Her devirde bir Sadeddin Köpek çıkar karşına çocuk
Her devirde doğan güne kargış okuyup,
Gönülleri bulandıran bir meczup.
Hasmının başında togan kılıcını eksik etme o vakit
Unutma her Türk fedai doğar, her kalp ölmek için çarpar.
Sü uyur, düşman uyumaz derler çocuk
Sen uyanık kal, sen hatırla
Ardından iki yüz kırk şehit
Uyandırdı, de bizi o derin uykudan.
Sizler uyumadınız ve bizler uyandık
Ve bir parçamız bugün eksik kaldık.
Vatanı, bayrağı, milleti, devleti canından aziz bil çocuk
Kutsal bilirsen devleti, milleti bayrağı ve vatanı
Bir ulu çınara dönüşüverirsin
Delice kavrar köklerin toprağı
Ne esen bora koparır,
Ne boz bulanık akan nehrin toprağı.
Bak medh ü senalar okunuyor çocuk
Aydınlık günlerin doğumunu müjdeliyor en yanık sesler,
Sancağı Ebu Turab tutuyor
En önde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem.
Kara sevdaya tutulan erken ölür derler çocuk
Aldırma, sen yine sevdalan, ölümüne hem de
Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına
O vakit koskoca bir millet çağlayarak akar peşinden.
En verimli çağında toprak olmak son değildir sana.
Ölümsüzlük gelip ilişir yakana
Türk milleti saf saf olur ardında
En körpe yürekler emrini bekler
Ne esen bora koparır o vakit seni bizden
Ne de boz bulanık akan nehirler…
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ
Bir çağ idi geldi geçti 15 temmuz
Kazındı hafızalarımıza
Milletimin cesurlukları
Kimi panzerin önüne yattı
Kimi kurşunlara siper etti gövdesini
Başaramadı darbeciler gayesini
Dünya gördü Türk’ün cesaretini
Kabul etmez kimsenin esaretini
Tank da silah da hiç bir şey durduramaz
İnanmış Türk Milletini
Asla korkutamaz
Manavgat / Sarılar
15 Temmuz Selam Olsun
SELAM OLSUN
Selam Olsun Tanka Karşı Dimdik Duran Kahramanlara
Selam Olsun Nene Hatunlara, Şerife Bacılara
Selam Olsun Ak Sakallı Yiğit Delikanlılara
Selam Olsun Ölüme Meydan Okuyan Tüm Canlara
Ve Selam Olsun Kefenim Sırtımda Diyen Başkomutanlara
Helal Olsun Bu Yiğitleri Doğuran Eli Öpülesi Analara
Helal Olsun Çanakkale Ruhunu Yaşatanlara
Helal Olsun Darbeye Darbe Yapan Korkusuzlara
Helal Olsun Meydanları Dolduran Güzel İnsanlara
Ve Helal Olsun Gövdesini Kurşuna Siper Eden Yürekli Adamlara
Yazıklar Olsun Tiyatro Diye Dalga Geçen Dalkavuklara
Yazıklar Olsun Darbeye Sevinen Kanı Bozuklara
Yazıklar Olsun Vatan Elden Giderken Kaygısızlara
Yazıklar Olsun Varlığımıza Diş Bileyen Namussuzlara
Ve Hakkımız Haram Olsun Kendi Milletine Silah Sıkan Soysuzlara
Cuma YAT
BU VATAN BİZİM
Destanın şanlı oğlu Oğuz bizim,
Çaldıranı toz eden Yavuz bizim,
Yürüdük tankların tam üzerine,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.
Cumhurbaşkanım emretti : “sokağa çıkın”
Cesaret devini göğsüne takın,
Şu koşan nineye, dedeye bakın,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.
Köprüler tutulmuş maşa ellerce,
İnsanlar sokağa aktılar sellerce,
Türküler söylenir kalır yıllarca,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.
Şanlı bayrak elde gider hainin üstüne,
Ya kuzgun leşe der, ya devlet başa,
Millet bir oldukça yok telaşa,
Çocuklar rahat olun Temmuz bizim, bu vatan bizim.
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