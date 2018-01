‘15 Temmuz ruhu’yla Sarıkamış

Türkiye’nin dört bir yanından bayrağını kapıp gelmiş o gençleri gördüğümde, boğazım düğüm... Bir gece önce, meşalelerin aydınlığında salalar Allahuekber dağına vurup, Sarıkamış ovasında yankılandığında tutamadığım gözyaşlarım... Bir gecede şehit verdiğimiz 90 bin mübarek dedelerimizin anısına koşup gelen o binlerce genç, bir kez daha “millet olmanın faziletini” gösteriyor...

Onlara göre yaşlı yüreğimin bir anda gençleştiğini, kar-buz zeminde yürümekte zorluk çeken yorgun bacaklarımın enerji ile dolduğunu hissediyorum.

Vatan-millet sevgisinin yaşı-başı var mı, yok!.. Sarıkamış’ta şehitlerimiz için toplanan 50 bini aşkın kişi, zaten bunu gösteriyor mu, evet!..

Tıpkı 15 Temmuz akşamı olduğu gibi, her yaş, her siyasi düşünce, her inanç ve etnik kökenden ama yüreği vatan sevgisiyle dolu insanlar olarak bir kez daha omuz omuzayız... Dualar ve marşlarla o şehit dedelerimize tam 103 yıl sonra, “rahat uyuyun, torunlarınız burada” demek için toplanmışız, zaten millet olmak da budur...

Dev anma programının sorumluluğunu üstenmiş Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karslı Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan kahraman Mehmetçiklerin hemen arkasında, milletle birlikte yürüyor. Şehit verdiğimiz dedelerimiz ağır kış koşullarına yenik düşmüşlerdi, görevli asker, jandarma ve polislerin şimdiki kıyafetlerine bakıyorum, milli savunma sanayinin geliştirdiği çok özel teknoloji ürünü kumaşlardan yapılmış, bütün koşullarda onların hayatını güvence altına alıyor.

Bir çavuşa kendi askerlik anılarımdan takılarak soruyorum, “Ayakların üşüyor mu” diye, gülerek cevap veriyor: Bu postalla mı, hayır!..

Zaten yürüyüş kolunun sonunda askerlerin yüzüne bakıyorum, hepsi terlemiş!.. Yıkılmış bir imparatorluğun küllerinden, geçmişin tüm kötü tecrübelerinden ders alarak güçlü bir devlet yaratmak... Bu, Türk milletinin, bu topraklarda yaşayan insanların çok önemli bir hasleti...

Bakıyorum... Gençler yanımızda... İçimden, “Memleketin bilge gücü kuşaklar boyu sürecek” diyorum...

O sırada, Çanakkale Şehitliği’nden vatan toprağını Sarıkamış’a taşımış özel heyet, toprağı döküyor, boğazım yine düğüm, galiba yaşlanıyorum, hayli sulu göz oldum...

Sarıkamış’taki dev yürüyüşün son anları... Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ulaştırma Bakanı Arslan meslektaşım Vahap Munyar ile birlikte, 90 bin mübarek şehit dedeye saygı anının o huzurlu ruh halini birlikte yaşıyoruz...