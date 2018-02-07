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15 Temmuz şehidi Kemal Tosun'un adı kütüphanede yaşayacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit düşen polis memuru Kemal Tosun'un adı, Sultangazi Mehmetçik İlkokulu'nda yapılan kütüphaneye verildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" kapsamında yapılan kütüphanenin açılışına İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Serkan Şahan, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ve şehit polis Tosun'un eşi Zuhal Tosun'un katıldı.

Kaymakam Uğur Kalkar, programda, "Şehidimizin adını yaşatacak en anlamlı şeylerden bir tanesi de böyle bir kütüphaneye isim vermek olmalı. Okumayı, kütüphanelerden istifade etmeyi en üst seviyeye çıkarmalıyız. Bu memleketi çok daha iyi noktalara getirmek için eğitim kalitesini yükseltmek hepimizin çabası olmalı. Memleketimizin birliği adına canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum." diye konuştu.

Zuhal Tosun ise eşinin adının bir kütüphaneye verilmesinden dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

Sultangazi İlçe Müftüsü Abdullah Yılmaz da programda tüm şehitler için dua etti. İlköğretim 4. sınıf öğrencisi Elif Ece, şehit polis Tosun için yazılan şiiri okurken salonda duygusal anlar yaşandı.

Konuşmaların ardından şehit Kemal Tosun adına yaptırılan kütüphanenin açılışı kurdelesi kesildi.

 

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