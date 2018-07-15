15 Temmuz şehidinin ismini torunu yaşatıyor

Altın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine babasının da darbeyi engellemek için sokağa çıktığını söyledi. Altın, babasının kolundan vurulduğu haberini aldıktan sonra koşarak hastaneye gittiğini belirterek, “İlk hastaneye giden yaralı babamdı. Yarasına baktığımda kolu sağlam ama bütün vücudu kan içindeydi. Vücuduna isabet eden mermi bütün iç organlarını parçalamıştı. Ameliyata aldıklarında hastaneye 200’ün üzerinde yaralı getirildi. Ağır bir ameliyat geçirdi ve ameliyattan çıkamadı. 2 yıl ne yaptığımızı bilemeden yaşadık. Önderimizi, babamızı kaybettik. 15 Temmuz başkaları için yaşandı ve bitti ama bizim için geçmedi” ifadelerini kullandı.

HASAN’IMIZI ALLAH BiZE TEKRAR VERDi

15 Temmuz 2016’da eşinin 2 aylık hamile olduğunu anlatan Altın, şöyle konuştu: “Erkek evladım olursa adını babamın adını Hasan koymak istiyordum. Sırtını kucaklayacağımı, babam diyerek sarılacağım anı hayal ederdim. Rahmetli de ilk çocuğumuzda erkek torun sahibi olmayı çok istemişti.