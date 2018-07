15 Temmuz şehit isim listesinde kimler var? 15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanları kim? TSK içine sızan FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimini durdurmak için işçisi, mühendisi, profesörü, ev kadını, imamı ve emeklisine kadar her meslek ve yaş grubundan İstanbullu alanlara çıktı. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin seyrini değiştiren isimlerden biri olan Ömer Halisdemir, 30 kurşunla vurularak şehit edilmiştir. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, ev kadınından öğrencisine, iş adamından esnafına, profesöründen taksicisine kadar her meslekten ve yaş grubundan sokağa çıkarak şehit olan vatandaşlar, cuntacıların emellerine ulaşmasına engel oldu. TSK'ya sızan FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, o gece asker üniforması giymiş terör örgütü üyeleri tarafından şehit edilenlerin acısı dinmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da sokaklara çıkan halk, darbecilere karşı verdikleri mücadeleden başarıyla çıktı. Sevdikleriyle bile vedalaşamadan evlerinden çıkan kadın, çocuk, yaşlı, genç her yaştan ve her meslekten vatandaşlar, bedenlerini siper edip tankların ilerlemesine izin vermedi. İşte 15 Temmuz şehit isim listesi



Hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da en fazla şehit 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önü ve Esenler bölgesinde verildi.



Sokaklara çıkarak şehit olanlar arasına henüz ömürlerinin baharında 15 ve 16 yaşlarındaki çocukların yanı sıra, 6 çocuk babası esnafa kadar toplumdaki hemen hemen her meslek ve yaş grubundan vatandaş bulunuyor.



Bunlar arasında yer alan 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım ile 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok, hain darbe girişiminin en genç şehitleri oldu.



Ev hanımları Türkan Türkmen Tekin ve Ayşe Aykaç'ın yanı sıra akademisyen Prof. Dr. İlhan Varank, fotomuhabiri Mustafa Cambaz ve esnaf Halil Kantarcı, taksici Akın Sertçelik ile diğer şehitler, dünyaya vatan savunmasının en şanlı örneklerinden birini gösterdi.







Ömer Halis Demir



Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halisdemir, 4 Mart 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinin Çukurkuyu bölgesinde doğdu. Çocukluğu çobanlık yaparak geçmiştir. Daha sonra Hatice Halisdemir ile evlenerek Elifnur ve Doğan Ertuğrul isimlerinde iki çocuğu olmuştur.



15 Temmuz Darbe Girişimi



Ömer Halisdemir, 2016 Türkiye askeri darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı emir üzerine alnından vurarak öldürmüştür. Bunun üzerine darbeci askerler tarafından kurşuna dizilerek şehit edilmiştir. Bu olay ile darbe girişimin seyrini değiştiren isimlerden birisi olmuştur.







Ömer Halisdemir'in kültüre etkileri



- Ömer Halisdemir'in vurulduğu yer özel bir kaplama ile koruma altına alınarak çiçeklerle süslenmiştir.



- Dursun Ali Erzincanlı Halisdemir'in öldürülmesi sonrasında 30 Kuş isimli bir şiir yazmıştır ve bu esere Ekrem Aydın'ın yönetmenliğinde bir klip çekilmiştir.



- Ömer Halisdemir'in ismi 20 Ağustos 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Niğde ilindeki devlet üniversitesine verilmiştir.



- Ömer Halisdemir'e hitaben Mersin ilinin Toroslar ilçesindeki Şehitler Parkı’na 4.60 metre uzunluğunda olan bir heykel dikilmiştir.



- Ülke genelindeki pek çok yere de Ömer Halisdemir'in adı verilmiştir. Bunun yanında Niğde'de kendisi için bir hatıra ormanı oluşturulmuştur.



Şehit olan en rütbeli asker



Sait Ertürk: İstanbul'da darbe girişiminin engellenmesinde kahramanca mücadele ederek önemli bir rol oynayan 47 yaşındaki Piyade kurmay Albay Sait Ertürk, hain darbecilerin şehit ettiği en üst düzey asker oldu.



Topkule 66'ncı Zırhlı Tugayı'nda görev yapan Ertürk, 15 Temmuz gecesi, arkadaşı Piyade Albay Davut Ala ve polislerle gittiği tugayda askerler ve tankların dışarı çıkmasını engelleyerek, tugay içindeki hareketlenmeyi durdurdu. Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk giriği çatışmada darbeci hainler tarafından şehit edildi.



Ardında 8 ve 18 yaşlarında iki kız çocuğu ve eşini bırakan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün cenazesi, Ankara'da Cebeci Şehitliği'nde defnedildi.









Balkonda Tük bayrağını asarak evden çıktı



Akın Sertçelik: Darbe girişimini öğrendikten sonra eşinden istediği Türk bayrağını evinin balkonuna asarak üzerinde kimliğini bile almadan pijamalarıyla direnişe katılan 41 yaşındaki taksi şoförü Akın Sertçelik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehadete ulaştı.



Evli ve iki çocuk babası olan ve üzerinde kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge bulanamadığı için ailesinin "kimliksiz, pijamalı adam" tanımlamasıyla aradığı şehidin naaşı, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.



Hain kurşunlarla can veren sağır ve dilsiz şehit



Erhan Dündar: Darbe girişimini öğrendikten sonra babasıyla evlerinden çıkarak Atatürk Havalimanı'ndaki darbecilere karşı direnen 21 yaşındaki sağır ve dilsiz Erhan Dündar, sabaha doğru evlerine dönmek isterken Sultangazi'deki Baştabya Askeri Kışlası önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı.



Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda kalan Dündar, 25 Temmuz'da şehit oldu. Dündar'ın naaşı, Sultangazi Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.



EnginTilbaç: Sultangazi'deki Baştabya Kışlası önünde tankın altında kalarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Engin Tilbaç'ın naaşı tanınmaz hale geldiği için kimliği ancak DNA testiyle belirlenebildi.



Annesi zihinsel, babası fiziksel engelli Engin Tilbaç'ın naaşı, memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde defnedildi.



Halil Kantarcı: Esnaflık yapan 37 yaşındaki 3 çocuk babası Halil Kantarcı, Çengelköy'de darbeci askerlerin silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kantarcı, 28 Şubat döneminde tutuklanarak uzun süre cezaevinde kalmıştı.

Saraçhane'de şehit edildi



İlhan Varank: Evli ve iki çocuk babası 45 yaşındaki Prof Dr. İlhan Varank, darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı.



Önce Vatan Caddesi’ne giden ve buradaki direnişin sonuç vermesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Varank, burada darbeciler tarafından silahla vurularak şehit oldu.



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'ın da ağabeyi olan İlhan Varank'ın naaşı, Fatih Camisi'ndeki cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Hayatını eğitime adayan Varank, Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesi'nde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaptı. Aynı alanda doktorasını tamamlayan Varank, Türkiye'ye döndükten sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Prof. Dr. İlhan Varank, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.







Darbecilere direnen baba-oğul



Erol Olçok-Abdullah Tayyip Olçok: Darbenin en genç şehitlerinden bir diğeri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 16 yaşında hayatını kaybeden lise öğrencisi Abdullah Tayyip Olçok oldu. Reklamcı Erol Olçok (54) ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok, FETÖ mensuplarının köprüde halka ateş açması sırasında şehit edildi.



Darbe girişiminin yaşandığı gece Altunizade'deki evinde olan Erol Olçok, kendisiyle köprüye gitmek isteyen oğluna ısrarla "Evde kal." dedi. Ancak Abdullah Tayyip, babasının ısrarına aldırmayarak, darbecilere karşı onunla yan yana mücadele etmek için köprüye gitti.



Olçok, Kısıklı'da, "Bu vatan bizim, kimse bu vatanı bizden alamaz. Köprüde sorun büyük arkadaşlar, orayı almamız lazım." diyerek, vatandaşları köprüye yönlendirdi.



Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetti. Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip'in cenazeleri, Karacaahmet Mezarlığı'na yan yana defnedildi.



Türkiye'de siyasi iletişim kampanyalarının duayeni olan Erol Olçok'un 2007'de yaptığı "Durmak Yok Yola Devam", 2011'deki "Aynı Yoldan Geçmişiz Biz" kampanyaları ile 2014'de "Bayrak", 2015'de Cumhurbaşkanlığı "Fors" filmleri, milletin hafızalarında unutulmaz yer edindi. Erol Olçok, evli ve 3 çocuk babasıydı.

En genç şehit olarak kayda geçti



Halil İbrahim Yıldırım: FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Müdürlüğü önünde yaşamını yitiren 15 yaşındaki işçi Halil İbrahim Yıldırım, en genç şehit olarak kayda geçti.



Şanlıurfalı 5 çocuklu bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Yıldırım, İstanbul Bayrampaşa'da zorlu bir hayat mücadelesinin içerisinde gözlerini dünyaya açtı. Eğitim hayatını ortaokulda sonlandırmak zorunda kalan ve bir oto galeride çalışmaya başlayan Halil İbrahim, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde babasının yanında şehit oldu.









Üniversite öğrencileri de şehit oldu



Mustafa Direkli: Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Direkli, darbe girişimi sırasında Orhanlı Gişelerinde şehit oldu. Okan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Direkli, darbe girişimini öğrendikten sonra arkadaşlarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için yola çıktı.



Direkli, Orhanlı Gişeleri'nde kendilerini engellemeye çalışan darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Şehidin cenazesi, Şanlıurfa'da toprağa verildi.



Burak Cantürk: 20 yaşındaki Cantürk de FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Çengelköy'de şehit oldu. Tatil dönemlerinde Çengelköy'deki bir kuru fasulyecide garsonluk yapan Balıkesir Üniversitesi İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Cantürk, darbe girişiminin yaşandığı gece, babası ve kardeşiyle otomobile bindiği sırada açılan ateş sonucu sırtından vuruldu.



Ümraniye'de hastaneye götürüldüğü sırada babasının kucağında hayatını kaybeden Cantürk'ün cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Ev hanımları da o gece alanlardaydı



Türkan Türkmen Tekin: Atatürk Havalimanı'na giderken darbeci askerlerin kullandığı tankın altında kalarak yaralanan 52 yaşındaki ev hanımı Tekin, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



Tekin, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini televizyondan takip ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak, eşi Ramazan Tekin ile Esenler'deki Atışalanı Karakolu'nun önüne gitti. Erdoğan'ın İstanbul'a geleceğini öğrenen Tekin çifti, toplanan grupla Atatürk Havalimanı'na doğru yürüyüşe geçti.



Tekin, havalimanı bağlantı yolunda darbeci askerlerin vatandaşların üzerine sürdüğü tankın altında kalarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede şehit olan Tekin'in cenazesi, Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Ayşe Aykaç: Diğer bir ev hanımı Ayşe Aykaç da 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında eşiyle gittiği 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde hayatını kaybetti.



Köprüye gitmeden önce namaz kılıp ailesiyle helalleşen 4 çocuk annesi Aykaç, eşiyle köprüye doğru yürürken açılan ateş sonucu şehit edildi. Aykaç'ın cenazesi Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Sevgi Yeşilyurt: Bir muhasebe şirketinde çalışan 51 yaşındaki Yeşilyurt ise 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde FETÖ mensubu askerlerin açtığı ateş sonucu şehit düştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye ilişkin açıklamasının ardından sokağa çıkarak köprüye giden Yeşilyurt, darbeci askerlere karşı yanında bulunanlarla mücadele etti. Bu sırada açılan ateş sonucu şehit olan Yeşilyurt’un cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yeşilyurt, iki çocuk annesiydi.



Hain darbenin basın şehidi



Mustafa Cambaz: Yenişafak gazetesi fotomuhabiri 53 yaşındaki Cambaz, eşinin "Gitme" uyarısına rağmen, "Bu olaylar başlamışken beni evde tutamazsın" diyerek Çengelköy'e gitti.



Akşam namazını kılmak için gittiği camiden çıktığı sırada köprünün bir tarafındaki trafik akışının durduğunu gören Cambaz, bir süre sonra yükselen silah sesleri üzerine, arkadaşlarıyla semtteki karakolun önüne gitti. Burada rütbeli bir asker, "İhtilal oldu, burayı bize teslim edeceksiniz." diyerek, polislerden Çengelköy Karakolu'nu boşaltmalarını istedi.



Silah seslerini duyarak karakolun önüne giden vatandaşların arasında bulunan Cambaz darbecilerin açtığı ateş sonucu göğsünden vurularak şehit oldu.



Evli ve bir çocuk babası Cambaz'ın cenazesi, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi

.

Kalıp işçisi 67 yaşındaki şehit



Cemal Demir: Darbe girişiminin en yaşlı şehitleri arasında yer alan 67 yaşındaki kalıp işçisi Cemal Demir, oğlu Yusuf Demir'le Bilecik'ten işten dönerken, Çamlıca Gişelerinde trafiğe takıldı. Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını radyodan dinledikten sonra aracını Kısıklı bölgesine park etti.



Oğluyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden Demir, darbeci hainler tarafından vurulan bir polisi TOMA'nın yanına taşıdı.



Tanklardan TOMA'ya doğru açılan ateş sırasında şehit olan 3 çocuk babası Demir'in cenazesi, Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verildi.