15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarına büyük iftira

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci askerler tarafından kurulan Yurtta Sulh Konseyi isimli Whatsapp gurubuna üye olan askerlerle ilgili Silivri Cezaevi Kampüsü'nde devam eden İstanbul Darbe Ana davası yargılamasında ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sırasında bugün bir avukatın duruşmaya katılan şehit ve gazi yakınları için kullandığı ifadeler tepki çekti.

Duruşmaya ara verildiği sırada sanık Albay Nebi Gazneli'nin avukatı Lale Beşe sanıkların yanına gidip izleyici bölümünde oturan şehit ve gazi yakınlarını kasdederek, ''Takılmayın siz buradaki tepkilere.

Bu gazi ve sehit yakınlarına 60 lira verilerek getiriliyor buraya. Sayı azalınca 100 lira veriyorlar.'dediği duyuldu. Duruşmada şehit ve gazi yakınları sanıklara tepki gösteriyordu.

Bu sözlere şahit olan iki avukat tutanak tuttu. Tutanak tutan avukatların söz konusu avukat hakkında suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.

Biliindiği gibi aynı davanın dünkü duruşmasında da sanık Müslüm Kaya kendisine isimler sayıp bu kişileri tanıyıp tanımadığını soran hakime eşini tanımadığını söylemişti.

Kaynak: SABAH