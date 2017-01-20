15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde iki şerit trafiğe kapatıldı

İstanbul’un iki yakasını bağlayan üç köprüden trafiği en yoğun olanı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde; gidiş ve geliş istikametinden güzergah tek şeride düşürüldü. Trafik ekipleri yolun her iki yönünde, ikişer şeridi çekiciler ve polis araçlarıyla trafiğe kapattı.