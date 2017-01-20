15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde iki şerit trafiğe kapatıldı
15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde gidiş ve geliş istikametinden güzergah tek şeride düşürüldü. Köprüde bu nedenle yoğun bir trafik yaşanıyor.
İstanbul’un iki yakasını bağlayan üç köprüden trafiği en yoğun olanı 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde; gidiş ve geliş istikametinden güzergah tek şeride düşürüldü. Trafik ekipleri yolun her iki yönünde, ikişer şeridi çekiciler ve polis araçlarıyla trafiğe kapattı.
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