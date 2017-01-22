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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne sabah saatlerinde aracı ile gelen kişi intihar etti.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsüne sabah saatlerinde aracı ile gelen Hüseyin İzbul (36) aracından inip köprünün demir korkuluklarına çıkarak aşağıya atladı. O sırada aracı ile köprü üzerinden geçen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın gerçekleştiği bölgeye Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Genç Denizciler Dayanışma Derneği (GEDDAD) Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Köprü üzerindeki araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
 
Boğazda kısa süreli arama sonucu Hüseyin İzbul, GEDDAD ekipleri tarafından sudan çıkartılıp bota alındı. Bot, Ortaköy İskelesi'ne yanaştıktan sonra sağlık ekipleri ilk müdahaleyi bot içerisinde yaptı. O sırada Ortaköy İskelesinde olan vatandaşlar yetkililerin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin İzbul Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
 
 

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