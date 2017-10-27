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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana gelen tarfik kaza sonucu, trafik durma noktasına geldi

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Kaza, saat 06.30 sıralarında 15 Temmuz şehitler Köprüsü Anadolu’ya geçiş tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı şehitler köprüsünde kaza meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından çevredeki yakın hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza yapan araçların çekilmesiyle kapanan 2 şerit tekrar trafiğe açıldı.

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