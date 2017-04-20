15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişelerin kaldırılması için çalışmalar başladı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yarın saat 08.00'da başlayacak serbest geçiş çalışmaları kapsamında gece saatlerinde hazırlıklara başlandı.
- İHA
Işıklı uyarı levhaları konulan köprünün Avrupa-Anadolu geçişinde toplam 8 gişeden 4'ü trafiğe kapatıldı. Sabah saat 08.00'da başlayacak çalışmalarla ilk aşamada 4 gişede serbest geçişe açılacak. Ardından ise diğer 4 şeritte çalışmalar yapılacak. Çalışmaların ise 15 Temmuz'da tamamlanacağı öğrenildi.
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