15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ilk asfalt döküldü

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde gişelerin kaldırılmasının ardından başlayan üst yapı yenileme çalışmalarında kapatılan iki şeride asfalt dökülmeye başlandı. Köprü tadilat çalışmalarında 82 kişilik ekip 3 vardiya halinde 24 saat çalışıyor. Çalışmaların Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor.

İLK İKİ ŞERİTTE SONA YAKLAŞILIYOR

15 Temmuz Şehitler köprüsünde 12 haziran tarihinde başlayan ve trafik yoğunluklarına neden olan çalışmalarda ilk aşamada kapatılan iki şeritte çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Kapatılan şeritlerde önce eski asfalt sökülürken, köprünün metal kısmına ulaşılmıştı. Daha sonra bu metal kısım kumlama denilen bir işlemle paslardan arındırılmış, ardından iki kat izolasyon boyası sürülmüştü. Köprü çalışmaları sırasında hazırlanan bölümlere asfalt dökülmeye başlandı. Aynı hatta kumlama, boyama ve asfaltlama işlemlerinin ayrı bölümlerde devam ettiği görüldü. Bu iki şeridin asfaltlanmasının ardından trafiğe açılacağı, diğer iki şeritte çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

24 SAAT ÇALIŞILIYOR

Köprüde 36 bin 86 metrekarelik ana açıklıkta ve 14 bin 580 metrekarelik alanda yüzey yenilemesi çalışması yapılacak. 82 kişilik ekip, 3 vardiya halinde haftanın 7 günü 24 saat aralıksız çalıştığı projenin Ağustos ayında tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında asfalt, yalıtım ve genklişme derzleri tamamen yenilenmiş olacak.