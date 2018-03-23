15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na saldıranlar yakalandı

Kent merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisindeki şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu camdan anıt, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.