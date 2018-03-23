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15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na saldıranlar yakalandı

Hakkari'de, 15 Temmuz Şehitler Parkı içesindeki şehitlerin adlarının yazılı anıta zarar verdikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Kent merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisindeki şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu camdan anıt, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.

Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

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