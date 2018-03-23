15 Temmuz Şehitleri Anıtı'na saldıranlar yakalandı

<p> Kent merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisindeki şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu camdan anıt, dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı.</p> <p> Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.</p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/23/230320180219134309419_3.jpg' /></p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/23/230320180219304308077_3.jpg' /></p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/23/230320180219424302732_3.jpg' /></p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/23/230320180219544304023_3.jpg' /></p> <p> <img src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/03/23/230320180220054303708_3.jpg' /></p>
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