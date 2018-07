15 Temmuz şehitlerinin adı her yerde

27 Mayıs 1960 Darbesi, 12 Mart 1971 Muhtırası, 12 Eylül 1980 Darbesi, 28 Şubat 1997 Postmodern Darbesi ve 27 Nisan 2007 e- muhtırası Türkiye’nin darbeler tarihi karnesi. Yapılan her darbe ülkemizi onlarca yıl geriye götürmesine karşın ordunun içine yerleşmiş hain FETÖ üyeleri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başkan’ı Recep Tayyip Erdoğan’ı öldürmek ve ülkeyi işgale hazır hale getirmek için 15 Temmuz 2016’da bir darbe girişimi daha gerçekleşti. Ancak darbecilerin hesap edemediği bir şey oldu. Önceki darbelerde tepkisiz kalan millet bu kez büyük bir kararlılıkla tankların önüne geçti. Türk Milleti hain darbe girişiminde göğsünü kurşunlara siper edip, tankların önüne yatarak canı pahasına darbeyi önledi. Böylelikle silahsız ve çıplak elle bir darbe girişimini engelleyen ilk millet olarak dünya tarihine geçti. Ülkeyi işgale hazırlananların sınır ötesinde beklediği 15 Temmuz gecesinde Türk milleti ikinci Kurtuluş Savaşı’nı vererek bir kez daha bağımsızlığına sahip çıktı.

O gece vatanını seven herkes kim var demeden tam da Necip Fazıl’ın dediği gibi ‘Ben varım’ diyerek darbecilerin karşısına dikildi. Her inanç, dünya görüşü ve kesimden vatandaş ülkesi için büyük bir direniş gösterdi. Dünyaya birlik ve beraberlik dersi verildiği o karanlık gecede vatan uğruna 251 kahraman şehit oldu.Binlerce kişi yaralandı. Kanlarıyla, canlarıyla bu vatanda özgürce yaşamamız için bedel ödeyenlere borcumuzu ödememiz mümkün değil. Ancak verilen mücadeleyi ve bu kutlu direnişi bir an olsun akıldan çıkarmamız ve onların aziz hatırasını yaşatmamız boynumuzun borcu.

Bu amaçla iki yıldır pek çok anma programı yapıldı, kitaplar yazıldı, sokaklara, duraklara şehitlerin isimleri verildi. Onların hatırasını yaşatmak için ne yapsak az... Bugüne kadar yapılabilen en anlamlı çalışmalardan bir kaçını hatırlatmak üzere 15 Temmuz Derneği’nin Başkanı Tarık Şebik ve Beşir Derneği Başkanı Fatih Sarıyar ile 15 Temmuz’un yıl dönümünde yapılacak etkinlikleri ve o günü konuştuk.

ŞEHİTLERİN ADINI YAŞATMAK GEREKLİLİKTEN ÖTE ŞARTTIR

15 Temmuz darbesini “Unutmadık, unutturmayacağız” mottosuyla yola çıkan 15 Temmuz Derneği’nin bu yılki teması “Davana sahip çık”. Dernek, şehit ve gazi aileleri ile kardeşlik ilişkisi kurarak dertlerine ortak oluyor. 15 Temmuz’da şehit olan kahramanları rol model olarak gençlere anlatmanın amaçlarının başında geldiğini söyleyen Şebik, “Bu rol modelleri doğru bir şekilde gençlere anlatmalıyız. Bunun içinde çağın iletişim araçlarını kullanarak yeni nesilleri yakalamaya çalışıyoruz. Yayınlar ile de 15 Temmuz ruhunu yaşatmaya devam ediyoruz. Tutulan nöbetlerde çalınan ezgileri bir araya getirdik ve CD yaptık” şeklinde konuşuyor. 15 Temmuz şehitlerimizin isimlerinin yaşatılmasının gereklilikten öte şart olduğunu vurgulayan Tarık Şebik,bu ruhu yaşatmak için 2 binin üzerinde panel yaptıklarını hatırlatıyor.

İDDİANAMELERLE DARBE KONUŞULDU

15 Temmuz Derneği, bu sene de ikincisi düzenlenen Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Program, 11 Temmuz Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Uluslararası sempozyumların 15 Temmuz’un dünyaya tanıtılmasında önemli bir yeri olduğuna değinen Şebik, “Sempozyumda, iddianameler eşliğinde 15 Temmuz’un hukuk sistemi içindeki gidişatı, siyasete olan etkileri ve sonuçları ile ve dünya basındaki yeri konuşuldu” dedi.Her yıl sempozyum ile fotoğraf sergisinin düzenleneceğini söyleyen Şebik,“Tabiki sürekli aynı şeyler konuşulmayacak. Zihinlerde bir şeylerin hemen oluşması kolay olmuyor. Toplum nazarında yapılacak her şey çok önemli” diyor.

15 TEMMUZ MÜZESİ AÇILIYOR

Geçtiğimiz yıl çalıştayı yapılan ve yapımına başlanan 15 Temmuz Müzesi’nin çok yakında açılacağının müjdesini veren Şebik, müzenin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Hilmi Şenalp tarafından yapıldığını söylüyor. Müze, çağımızın müzecilik anlayışı doğrultusunda teknolojik bir alt yapı ile hazırlanıyor. Sadece 15 Temmuz’u değil, bu tarihte en hain yüzünü gösteren darbe geleneğinin, vatan ve millet düşmanlığının evveliyatını da anlatarak milli hafızada tekrar canlandıracak ve genç kuşaklara aktaracak. Darbeler tarihi ile birlikte yeni Türkiye’nin de anlatılacağı müzede, şehitlerimize dair eşyaların yer alacağını anlatan Şebik, müze bittikten sonra ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve STK’lara yönelik geziler düzenleneceğini böylelikle toplumun bilincini zinde tutacaklarını kaydediyor.

15 Temmuz sırasında başlayan kardeşlik hukukumuzun devam etmesi temennisinde bulunan Şebik sözlerini şöyle tamamlıyor: Aramıza nifak sokmak isteyenlere izin vermeyelim. Davamıza sahip çıkalım.