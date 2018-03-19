15 Temmuz şehitlerinin anneleri çocuklarını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine direnirken şehit olanların anneleri, Şanlıurfa'da düzenlenen konferansta kadınlara yaşadıklarını anlattı.

Eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip'i darbe girişimi sırasında kaybeden Nihal Olçok'un moderatörlüğünde, GAP Tarımsal Araştırmalar Merkezi Salonunda gerçekleştirilen "15 Temmuz" konulu konferansa, şehit anneleri Asiye Yıldız, Muteber Ayabak ve Gülzerin Kılıç ile eşi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu'nu kaybeden, kendisi de gazi olan Vahide Şefkatlioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Nihal Olçok, açılışta yaptığı konuşmada, programa katılmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu söyledi.

Kadın arkadaşlarıyla dertleşmek için kente geldiklerini anlatan Olçok, "Çok zor dönemler geçiriyoruz çünkü bizim aynı zamanda hiç vazgeçmeyeceğimiz davalarımız var. Bugün 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki dava tekrar görülmeye başlandı. Bundan sonra orada 40 gün mesai yapacağız. " diye konuştu.

"Vatan sağolsun"

Şehit annesi Asiye Yıldız da 29 yaşındaki oğlu Kerem Yıldız'ın Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olduğunu hatırlattı.

Oğlunun 29 yaşında şehit olduğunu dile getiren Yıldız, "Sülalemizin tek erkek çocuğuydu. En büyük hayalimiz onu evlendirebilmekti, nasip olmadı. Vatan sağ olsun." dedi.

Şehit annesi Gülzerin Kılıç ise 16 yaşında şehit düşen oğlu Mehmet Ali Kılıç'a doyamadığını anlatarak, "O bana doyamadı ben de ona doymadım. Bir kızım ve bir oğlum daha var. Rabbime şükrediyorum oğlumu şehit verdim, öbür çocuklarımla dimdik ayaktayız. O kadar çok şey yaşadık ki ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Vatan ve ümmet sağ olsun. Ezanımız dinmedi." şeklinde konuştu.

"Şehit olmak istiyordu"

Muteber Aybak da şehit Mahir Aybak'ın annesi olduğunu söyleyerek, "Evladım 16 yaşında Atatürk Havaalanı'nda şehit oldu. İlk erkek evladımdı. Allah bir daha bizlere o günleri yaşatmasın. O seve seve şehit olmaya gitti. Zaten bir yıl önce de şehit olmak istediğini söylüyordu. Rabbim şahadeti ona nasip etti. Vatan sağ olsun. Rabbim onların şahadetlerini kabul etsin, Allah tüm şehit annelerine sabır versin." ifadelerini kullandı.

Şehit eşi Vahide Şefkatlioğlu ise aslen Şanlıurfalı olduğunu belirtti.

Darbe girişimi gecesi sokağa eşiyle koşarak çıktıklarını dile getiren Şefkatlioğlu, şunları kaydetti:

"Bir Suriye daha yaşanmasın diye gittik. Esenler'de tankın altında kaldık. Eşim 49 yaşındaydı. Bu vatan için bir Mehmet değil, bin Mehmetler ölür. Bundan sonra yapacağımız tek şey ülkemizi daha iyi nasıl koruruz, onu düşünmektir. Allah'ın izniyle o gece vatanımızı vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Pişman değiliz, kanımızın son damlasına kadar ülkemizi koruyacağız."

Konuşmacılar, daha sonra katılımcıların sorularını da yanıtladı.