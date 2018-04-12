15 Temmuz şehitlerinin defnedildiği alan 'şehitlik' olarak tescillendi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan 20 sivilin defnedildiği 267 metrekarelik alanın 'şehitlik' olarak tescillenmesini oy birliğiyle kabul etti .