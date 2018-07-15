15 Temmuz Türk Milleti’ne bahşedilmiş kutsal bir gece

15 Temmuz darbe girişimimin ikinci yılı dolayısıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Star Gazetesi Yazarı Ardan Zentürk’ün yönetiminde bir panel düzenlendi. Panele, üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Rektör Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hacı Hasan Bölükbaşı, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gazeteci Ferhat Ünlü ve çok sayıda davetli katıldı. FETÖ tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin asla unutulmaması gereken bir ihanet olduğunun altını çizen Prof. Hacısalihoğlu, “Bu iş ciddi bir iştir, içeride çok önemli bir mesafe alınmıştır. Ancak arkasındaki küresel ağı diridir, canlıdır. Hala vazgeçtiklerini söyleyemeyiz. O yüzden bir şiardır bu: Yani 15 Temmuz’u unutursak kalbimiz kurusun demiştik. Çünkü unutulan ihanet tekrarlanır, bunu unutmayalım” dedi.

YAŞASIN DEMOKRASİ

15 Temmuz darbe girişimi sırasında 24 TV’de canlı yayında bulunduğunu hatırlatan Gazeteci-Yazar Ardan Zentürk, 7 saat 34 dakika süre ile stüdyodan çıkmadan programına devam ettiğini ve bu büyük ihaneti ekrandan anlatmaya çalıştığını söyledi. Zentürk, o geceyi şu sözlerle anlatı.

“15 Temmuz akşamı saat 23.01’de 24 TV ekranında daha henüz hiçbir şey net olarak belli değilken editörüm Tuncay Öz’le birlikte verdiğimiz bir karar doğrultusunda ‘Yaşasın demokrasi’ diye yayına girdik. Yapanlar, ne yaptıkları ve işin nereye gittiğinin belli olmadığı bir saatte sadece ve sadece bu ülkeye sorumluluk taşıyan, bu ülkenin ekmeğini yemiş suyunu içmiş, okullarında okumuş evlatları olarak eğer bu ülkeye bir can borcumuz varsa o can borcunu o akşam ödemek üzere yayına girdik. 7 saat 34 dakika… Arkadaşlarım mola vermem gerektiği konusunda sürekli uyardı beni ancak onlara ‘Bu işin başladığı yerde bittiğini görmeden bu ekrandan inmeyeceğim’ dedim“

KORKU DUYGUSU SİLİNDİ

“O gece yüce Rabbim bu ülkeden korku duygusunu aldı. Bu ülkenin 7’den 77’ye mesleği ne olursa olsun, eğitim seviyesi ne olursa olsun, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun milyonlarca insanının içinden yüce Rabbim korkuyu sildi. Bu ancak, mazlumla ekmeğini paylaşan, dünyanın zulmüne dünyanın adaletsizliğine ve haksızlığına etrafındaki savaşların o kanlı görünümlerinden çocukları kurtarmaya çocukları kurtarmaya çalışan bir millete bahşedilmiş çok özel ve kutsal bir gecedir. Tabii ki başardık ve tabii ki başarmaya devam edeceğiz. Çünkü haklıydık ve çünkü hayatımızda bir daha asla görmek istemeyeceğimiz bir ölçekte, kararlı bir ihanet şebekesi vardı.”