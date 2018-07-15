15 Temmuz yerel bir hareket değil

FETÖ’nün hain darbe girişiminin ikinci yılında Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, o karanlık gecenin ardından ekonomide yaşanan gelişmeleri Star’a değerlendirdi. O gece ve sonrasına Türkiye’nin yoluna devam etmesi için önemli hamleler yapıldığını hatırlatan Göktaş, “Türkiye’nin, sıkı bütçe disiplini, düşük kamu borç stoku ve güçlü bankacılık sektörü ile yaşanan bu olumsuz gelişmelerin üstesinden rahatlıkla geldiğini hep birlikte gördük. Özellikle finans sektörü bu zorlu sınavı son derece başarılı bir şekilde verdi. Finansman kanallarını sağlıklı bir şekilde işleten sektörümüz, mümkün olduğu ölçüde başta konut finansmanı olmak üzere tüm oranları düşürdü. Böylece yaşanan onca olumsuzluklara rağmen ekonomik büyümenin desteklenmesi için gerekli finansman arzı sağlanmaya devam edildi. Firmalardan gelen yapılandırma talepleri karşılandı, firmaların ödeme güçlüğüne düşerek ekonomik istikrarı olumsuz etkilemelerini önlemeye gayret gösterildi” dedi.



SALDIRILARA KARŞI DİK DURDUK



15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimini sadece yerel bazda bir hareket olarak değerlendirmemek gerektiğini belirten Göktaş, “Zira hain darbe girişiminden başarısızlıkla ayrılan güçler hain emellerini ekonomik yönden sürdürme gayreti içerisine girdi. Bu doğrultuda darbe girişiminin takip eden günlerde bir uluslararası rating kuruluşunun Türkiye’nin notunu yatırım yapılabilir not seviyesinin altına indirmesi ile birlikte portföy yatırımlarında yaşanan çıkışın olumsuz etkileri, ekonomik yavaşlamayı belirgin hale getirmiş; böylece yıllar sonra ilk kez Türkiye Ekonomisi 2016 yılının 3. çeyreğinde yüzde 1.8 daralmıştır. Yine uluslararası piyasalarda bazı önemli kalemler ülkemiz aleyhine yaptıkları risk temelli açıklamalar ile kriz algısı oluşturmaya çalışmış; daralmanın etkilerini daha belirgin hale getirmeye çalışmışlardır” diye konuştu. Göktaş, ”Ancak hain darbe girişimine karşı dimdik ayakta kalan milletimiz bu saldırılara da gerekli karşılığı aynı kararlılıkla vermeyi başarmış, kısa süre içerisinde ekonominin çarkları dönmeye başlamıştır. Takip eden dönemde ülkemizin sergilediği rekor büyümeler ise ülkemiz üzerinde hain emeller besleyen şer odaklarına net bir cevap olmuştur” ifadelerini kullandı.



EKONOMi HEDEF ALINDI



Özellikle 2013 Mayıs ayından bu yana Gezi ile başlayan süreçte ekonominin hedef alındığını belirten Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş şunları söyledi. “Son yıllarda ülkemizdeki siyasi istikrarın yansıması olarak ekonomik anlamda çok ciddi mesafeler kat eden ülkemiz, aynı zamanda jeopolitik önemi doğrultusunda gerçekleştirdiği önemli siyasi hamleleriyle sadece bölgesinin değil, dünyanın önemli ülkelerinden biri haline gelmeyi başarmıştır. Bugün doğudan batıya, kuzeyden güneye nerede bir mazlum varsa, ay yıldızlı bayrağı gördüğünde yüzüne umudun ışığı doğuyor. Ülkelerin yaptıkları yardımları gayri safi milli hasılalarına oranladığımızda Türkiye tüm dünya ülkelerini geride bırakarak tüm mazlumların yardımcısı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Savunma sanayi yatırımları ile artık birçok malzemeyi kendisi üretmeye başlayan Türkiye, dışa bağımlılığının azalmasıyla artık daha özgür hareket ediyor; ülke çıkarlarını daha ön planda tutabiliyor. İşte saydığımız bu gelişmeler bu zamana kadar ülkemizi boyunduruk altında tutan ülkeleri rahatsız etti. Önce ekonomik ve siyasi anlamda başlayan Türkiye’yi sıkıştırma hareketi, Gezi ile birlikte sokaklara inerek toplumsal ve anayasal düzeni bozma girişimi haline geldi”