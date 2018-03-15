15 Temmuz'da Albay Ertürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada cumhuriyet savcısı sanıklardan 82'sinin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 132 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Bakırköy Adliyesi'nde oluşturulan salonda, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Latif Ağaçbacak, Ercan Eker, Mehmet Türk, Mehmet Purtaş, Mehmet Çataklı, Fatih Karabulut, Mehmet Kocatepe, Özkan Özgenç, Necdet Köstek, Bayram Bekdemir, Vural Dizdaroğlu, Turan Keklik, Yavuz Selim Koç, Okan Öz, Abdullah Budak, Ahmet Pirim, Aslan Kılıç, Alparslan Güner, Abdullah Özdemir, Alettin Baydan, Bayram Kantık, Burak Baykın, Cüneyt Demirbağ, Emre Gölcük, Fatih Şahan, Fırat Gültekin, Furkan Gürtaş, Gökhan Sevinç, Hakan Yelkovan, Hasan Can, Hasan Demir, Hasan Kaygısız, İbrahim Şahin, İsmail Çelik, Lütfi Demirhan, Mahmut Tarman, Mehmet Arı, Mücahit Meletli, Muharrem Aktaş, Musa ,Odabaş, Mustafa Kirazlı, Onur Çetin, Ömer Eryılmaz, Rasim Erkan, Sadık İpek, Sedat Çelik, Şükrü Aygün, Tuna Tepecik, Umut Muzaffer Taşdemir, Veli Yıldırım, Ümit Akkurt, Yüksel Kılıç, Zafer Mengilli, Halil İbrahim Tuncer, Halis Duman, Hamza Kendir, Hanifi Çolak, İsmail Turan, Mehmet Temur, Mete Pişkin, Musa Murat Özcan, Ramazan Karaçöl, Sami Ekici, Semih Yavuz Yılmaz, Tansu İncekli, Yıldırım Umut Şimşek, Onur Eroğlu, Halil İriş, Osman Dündar, Selamet Salkılıç, Mehmet Çakıltaş, Gökhan Alabay, Alparslan Karademir, Seyit Remzi Yalçın, Özgür Arıbaş, Necmettin Buğdaycı, Cumhur Takar ve İbrahim Çelebi’nin, "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından, ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcı, bu sanıklardan; Latif Ağaçbacak, Rasim Erkan, Mehmet Purtaş, Mehmet Çataklı, Abdullah Özdemir, Fatih Şahan ve Hasan Kaygısız’ın, Servet Asmaz’ın şehit edilmesi eylemine iştirak ettikleri gerekçesiyle "bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürme" suçundan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını talep etti.

Savcı, sanıklardan Latif Ağaçbacak, Alaattin Baydan, Burak Baykın, Emre Gölcük, Fatih Şahan, Fırat Gültekin, Hasan Kaygısız, İbrahim Şahin, Mustafa Kirazlı, Onur Çetin ve Ümit Akkurt’un A Haber Televizyonu’na baskına gidilmesi eylemine ilişkin “ulaşım araçlarının kaçırılması veya el konulması” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” 27 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

14 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapsi talebi

Sanık Mehmet Türk’ün, Mehmet Güder, albay Sait Ertürk ve Serdar Gökbayrak’ın şehit edilmesi eylemi nedeniyle "Bir suçu gizlemek veya yakalanmamak için kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcı, Türk’ün ayrıca müdahillerden Ali Kara'nın öldürülmesine teşebbüs edilmesi eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapsini istedi.

Savcı, sanıklar Durdu Selim Ayçetin, Abdullah Budak, Abdullah Özdemir, Bayram Kantık, Ercan Eker, Fatih Karabulut, Mehmet Purtaş, Musa Odabaş, Ömer Eryılmaz, Rasim Erkan, Sedat Çelik, Necdet Köstek ve Fatih Sönmez’in; albay Sait Ertürk ile Serdar Gökbayrak’ın şehit edilmesi eylemlerinden dolayı, "bir suçu gizlemek veya yakalanmamak için kasten öldürme" suçundan, 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Sanıklardan 14'üne "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istemi

Savcı, müdahiller Davut Ala, Ferdi Akgün, Veysel Akdağ, Muslahattin Murat Bilik, Kemal Cavit Alpdemir, Yaşar Demiral, Mesut Karaman ve Bayram Dirlik'e karşı "bir suçu gizlemek veya yakalanmamak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediklerini öngördüğü sanıklar Durdu Selim Ayçetin, Mehmet Türk, Abdullah Budak, Abdullah Özdemir, Bayram Kantık, Ercan Eker, Fatih Karabulut, Mehmet Purtaş, Musa Odabaş, Ömer Eryılmaz, Rasim Erkan, Sedat Çelik, Necdet Köstek ve Fatih Sönmez’in" 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istedi.

Delil yetersizliğinden 43 sanığa beraat talebi

Sanık Bayram Kantık'a karşı "bir suçu gizlemek veya yakalanmamak için kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, sanık Mehmet Orman’ın 13 yıldan 20 yıla kadar hapsini isteyen savcı, 43 sanığın, olay gecesi darbe bilinciyle ve mevcut anayasal düzeni değiştirme kastıyla hareket ettiklerine ve FETÖ üyesi olduklarına dair somut bir delil elde edilemediğinden beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Savcı, haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari konumda olan sanıklar Menderes Sema, Murat Sözen, Ali Özkara ve Sedat Engin’in dosyasının ayrılmasını istedi. Savcı ayrıca, tutuklu 50 sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederken, tutuksuz 35 sanığın ise tutuklanmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Mütalaanın açıklanmasının ardından, tarafların süre talep etmesi üzerine, mahkeme heyeti ara karar oluşturarak, taraflara bir sonraki duruşmaya kadar esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Tutuklu 50 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, bir sonraki duruşmanın 9-10-11-12-13 Nisan'da Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesindeki salonda yapılmasını kararlaştırdı.