15 Temmuz'da Dalaman Kule'de görevli FETÖ'cüler, 'Gördük' dedikleri helikopterden bilirkişi raporunda hiç söz etmedi

Darbe girişiminin en kritik noktalarından biri olan Dalaman Kule'de görevli hava kontrolörü Ender Namsal ile sivil imam Mustafa Öğüt, ifadelerinde varlığını doğruladıkları helikopterlerden, bilirkişi raporunda hiç söz etmedi.



Ender Namsal polise verdiği ifadede, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00:35 sularında Dalaman Havalimanı'nda esrarengiz helikopterleri gördüğünü açıkladı. Ender Namsal ifadesinde, ZULU Zamanı'na göre (askeri havacılıkta kullanılan zaman birimi. Normal saatten 3 saat geri. Radar kayıtları NATO'ya ZULU Zamanı ile aktarılıyor. İç yazışmalarda ise normal saate göre kayıt tutuluyor) 21:35:54-21:36:54 arasında biri ESKA Evleri üzerinde, diğeri havalimanının batısında olmak üzere 2 tanımsız hedef gördüğünü söyledi.



KOMİK GEREKÇE



Bu hedefler primary radarla da tespit edilmiş. Yine aynı zaman diliminde havalimanının 19 pistinin yaklaşık 2 kilometre ötesinde pist merkez hattını batıdan doğuya kat eden bir başka helikopter görülüyor. Ne var ki Namsal, ifadesinde bahsettiği bu önemli ayrıntıyı kendi hazırladığı bilirkişi raporuna yazmayı unutmuş. (!) Sivil imam ve ByLock kullanıcısı Mustafa Öğüt de ifadesinde bahsettiği 3 helikopterden, Yaşar Kasap'ın talimatıyla hazırladığı bilirkişi raporunda hiç bahsetmemiş. Mustafa Öğüt'ün dışında 15 Temmuz gecesi Dalaman Kule'de görevli bir ByLock'çu daha var. Bu kişi Semih Akdağ... Akdağ, 24 Temmuz 2016 tarihli ifadesinde Cumhurbaşkanı'nın ATA uçağı 00:40 sularında Dalaman Havalimanı'na indiği sıralarda havalimanı çevresinde bir hava aracı görmediğini söylüyor. Semih Akdağ, Cumhurbaşkanı'nın uçağının VIP öncelikli olarak pist başında 11 dakika bekletilmesini ise "Monarch uçağına iniş verdiğim için bekletildi" gibi tutar yanı olmayan bir yanıtla açıklıyor.



TANIKLAR: BİZ DE GÖRDÜK



Dalaman Havalimanı üzerinde uçan 3 helikopterden kule görevlileri ve vatandaşlar da ifadelerinde söz ediyor. Bölgede oturan Bayram Koşar'ın 22 Temmuz 2016 tarihli ifadesi şöyle: "15.07.2016 ve 16.07.2016 tarihinde sormuş olduğunuz zaman dilimlerinde ESKA Evleri'nde bulunmaktaydım. 16.07.2016 saat 00:30 ile 00:45 saatleri arasında balkonda oturuyordum. O esnada önce bir helikopter sesini duydum, dönüp baktığımda deniz tarafından gelip ESKA Evleri üzerinden havalimanına doğru uçan helikopterin hiçbir ışığının yanmadığını ve alçak uçuş yaptığını gördüm." Dalaman DHMİ Başmüdürlüğü'nde Koruma ve Güvenlik Görevlisi Levent Kişi de hazırladığı raporda, görev yerinde bir hava aracının sesini duyduğunu yazdı. Kişi ifadesinde, raporunda yazdıklarını yalanlarcasına konuşarak, "Her ne kadar size yazmış olduğum raporda bulunduğum noktada ışıkları yanmayan bir helikopter alçalma yaptı demişsem de bir helikopterin beyaz evlerin oradan gelerek piste doğru alçalma yaptığını görmedim" dedi. Bilgisine başvurulan Dalaman Havalimanı Emniyet Müdürlüğü görevlisi Ramazan Özaslan da 22 Temmuz 2016 tarihli ifadesinde gece saat bir sularında havalimanı üzerinde uçan esrarengiz helikopterlerden birini gördüğünü doğruladı.



EMİR SUBAYI DOĞRULADI



15 Temmuz'da yaşananlar 17 Temmuz'da yaşanmış gibi ceride hazırlatan Albay Murat Selçuk Çol'un emir subayı Gürkan Dirik'e, Çol'un TİGEM'de darbeci generaller Deniz Kartepe ve Atilla Darendeli ile bulaşması soruldu. Dirik cevabında, "Doğrudur, bahsettiğim araç ve kişiler bunlardır. Mavi cipin içinde sol tarafta bulunan kişi Murat Çol Albayım, sırtı dönük ortada bulunan şahıs Tuğgeneral Deniz Kartepe, onun sağındaki sivil kıyafetli şahıs ise Tümgeneral Atilla Darendeli'dir." diye ifade verdi.



KORGENERAL'İN TANIK İFADESİ



15 Temmuz günü Dalaman'da olan izinli Korgeneral Yılmaz Özkaya, 11 Ocak 2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tanık olarak alınan ifadesinde o gece yaptığı görüşmeleri şöyle anlatıyor: "Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu değerlendirerek Ankara'da yapılan uçuştan bilgisi olabileceğini düşündüğüm Ankara Akıncı 4. Ana Jet Komutanı Hakan Evrim'i (halen tutuklu) 3 kez aradım. Üçünde de telefonumu meşgule aldı. Yine konudan haberdar olabileceğini düşündüğüm Hava Kuvvetleri İstihbarat Komutanı Gökhan Sönmezateş'i (halen tutuklu) saat 22:40 sıralarında aradım. Sönmezateş, tatilde olduğunu, bir şeyden haberi olmadığını, durumu öğrenip bana bilgi vereceğini söyledi, ancak hiçbir şekilde geri dönüş yapmadı. Bu kez Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı görevimi, izinde olmam nedeniyle vekaleten bıraktığım Necip Yılmaz'ı (halen tutuklu) saat 22:45 sıralarında aradım. Kendisi lojmanda olduğunu, F-16'ların Kızılay'da çok alçaktan uçtuğunu, patlamalar duyulduğunu, çok endişelendiklerini ve kötü şeyler olduğunu söyledi. Sonra Dalaman Hava Meydanı Komutanlığı odasında kriz merkezi oluşturarak ben, Murat Çol, Halil Gökçe, Gürkan Dirik ve meydanda bulunan nöbetçi bir ekiple faaliyetleri takip etmeye başladık. Bu zamandan sonra yaşanan olaylar ekte sunulan ve Dalaman Hava Meydan Komutanlığı'nda tutulan ceridede detaylı olarak yer almaktadır.



'SİZİ DUYAMIYORUM' YALANI



Televizyondan yayınlanan darbe girişiminde Havada Yakıt İkmal Uçaklarının da katıldığı haberleri üzerine durumun açıklığa kavuşturulması maksadıyla o tarihte 10. Tanker Üs (İncirlik) Komutanı olan Ercan Van'ı (halen tutuklu) cep telefonumdan aradım ancak "Alo, kimsiniz. Sizi duyamıyorum" tarzında sözler sarf etmesi nedeniyle iletişim kuramadım. Ayrıca hali hazırda tatilde olduğunu bildiğim Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Hasan Hüseyin Demirarslan (halen tutuklu) ile de darbe girişimine yönelik alınabilecek tedbirler konusunda kendisiyle görüştüm ve Eskişehir'e uçak planlatması durumunda beni de alıp birlikte gitmeyi teklif ettim. Ancak bu yönde bir geri dönüş yapılmadı."



(Sabah)