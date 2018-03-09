15 Temmuz'da darbeci askerlere yardım ettikleri iddiasıyla 14 çevik kuvvet polisi hakkında iddianame

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nin yer aldığı Çengelköy, Vaniköy ve Beykoz bölgelerinde 8 kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan olaylarda görev alan darbeci askerlere yardım ettikleri iddiasıyla tutuklu 14 çevik kuvvet polisi hakkında, "ağırlaştırılmış müebbet" hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu 14 çevik kuvvet polisinin, FETÖ üyesi darbeci askerlerin çağrısı üzerine darbe teşebbüsüne iştirak ettikleri ve haklarında dava açılan askerlerle birlikte hareket ettikleri belirtildi.

Şüpheli polislerin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, 8 şüphelinin ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 1 yıldan 5 yıla, bir şüphelinin de "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Askerlerle birlikte yargılanacaklar

İddianamenin gönderildiği İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı, ilk duruşmasını 17 Nisan'da yapmayı kararlaştırdığı, Çengelköy'de 8 kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan olaylara ilişkin 103 askerin yargılanacağı dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nin yer aldığı Çengelköy, Vaniköy ve Beykoz bölgelerinde yaşananlar ile Çengelköy Polis Merkezi'nin işgal edilmesine ilişkin 103 şüpheli asker hakkında iddianame hazırlanmış, bu iddianame gönderildiği İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Mahkeme heyeti, sanık sayısı ve güvenlik gerekçesiyle duruşmanın Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada 17-25 Mayıs'ta yapılmasına karar vermişti.

Askerlere ilişkin iddianamede, olaylarda şehit düşen Burak Cantürk, Fatih Dalgıç, Gökhan Esen, Halil Kantarcı, Kader Sivri, Murat Akdemir, Mustafa Cambaz, Osman Yılmaz ''maktul'', 16 kişi mağdur, 195 kişi ise ''müşteki'', olarak yer alıyor.

İddianamede, 39 rütbeli asker ve 9 askeri öğrencinin de aralarında bulunduğu 76'sı tutuklu 103 kişinin, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan ise farklı oranlarda hapis cezasına çarptırılması isteniyor.