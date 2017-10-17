15 Temmuz'da FSM Köprüsü'nün kapatılması davası

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki büyük salonda İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, tutuklu sanık eski uzman Çavuş Azim Alan, savunmasını tamamladı.



Alan, FSM’ye geldikleri sırada vatandaşın tepkisiyle karşılaştıklarını anlatarak, "Darbe olduğunu duyduğumda çekildim. Polis silahımızı istiyor, başımızdaki komutan 'vermem' diye inat ediyordu. Ben silahımı polise teslim ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ’yle de bir alakam yok." dedi.



Eski yarbay Adnan Uygun’un tankın etrafında toplanan vatandaşlara ateş ettiğini gördüğünü söyleyen Alan, "15 Temmuz ve öncesinde raporluydum ve izinliydim. 'Tatbikat var' diye birliğe çağırıldım. Tanklara bu kapsamda mühimmat yüklendi. Sonra kışla içinde tur attık. Nizamiye bölgesine geldiğimiz sırada terör saldırısı gerekçesiyle ve tugay komutanımızın emriyle kışla dışına çıkarıldık." diye konuştu.



Darbe olduğunu anladığında çekildiğini ileri süren Alan, şöyle devam etti:



"Ben darbeci olsam, halka ateş eder, kimseyi o tanka yaklaştırmazdım. Polis karakoluna alındığımızda darbeyi orada öğrendim. Bu sırada eşim aradı, 'Canım darbe oluyormuş' dedi. Ben de, 'Günaydın, karakoldayım. Niye daha önce haber vermedin?' dedim."



Mahkeme Heyeti Başkanı Mustafa Çakar’ın, "Komutanın etrafa, vatandaşa ateş ediyor, halk size tepki gösteriyor. Sen hala darbeyi anlayamadın mı?" sorusuna Alan, "Anormal bir durumun olduğunu anladım fakat bir şey yapamadım. Komutanı vursam etrafında halk var, hiçbir şey yapmadım, ne yapabilirim ki?" şeklinde yanıt verdi.



Mahkeme başkanından sanığa tepki



Alan'ın çapraz sorgusu sırasında tutuklu sanık eski üsteğmen Mustafa Ceyhan, Alan'a Diyarbakır'daki operasyonları hatırlatarak, tankların meskun mahalde, büyükşehirlerde operasyonlara katıldığı yönünde bilgisinin olup olmadığını sordu.



Araya giren Mahkeme Başkanı Çakar, sanık Ceyhan'a, "O durumla bu durum bir mi? Orada çukurlar kazılıyor, bombalar patlıyor, teröristler ateş açıyor. Peki burada ne vardı?" diye tepki gösterdi.



Duruşma, sanık savunmalarıyla devam ediyor.