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15 Temmuz'da Moda Askeri Deniz Kulübü'nde yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Konya'daki üsten iki helikopterle hareket ederek, İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü basan ve aralarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanı rehin alan darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Konya'daki üsten iki helikopterle hareket ederek, İstanbul'daki Moda Askeri Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü basan ve aralarında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal'ın da bulunduğu çok sayıda üst düzey komutanı rehin alan darbecilerin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ankara'da görülen  Akıncı Üssü davası klasörleri arasına giren güvenlik kamera  görüntüleri, baskını ve komutanların nasıl rehin alındığını saniye saniye gösteriyor.
 

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