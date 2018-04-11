15 Temmuz'da Sultanbeyli’deki olaylara ilişkin 122 sanığın davası

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, bir kısım tutuklu sanıklar savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanda bulundu.Söz alan tutuklu sanıklar, beyanlarında haklarındaki tüm suçlamaları reddederek, tahliyelerini ve beraatlerini istedi.Sanıklardan sonra söz verilen avukatları da, müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürdü.Duruşma, yarına ertelendi.