'15 Temmuz’dan sonra birkaç araba altın gömüldü' iddiası üzerine savcılık harekete geçti

Büyükelçilik saldırısına ilişkin soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan, soruşturmada tutuklu bulunan Ersin Bayram’ın ‘15 Temmuz’dan sonra altın gömüldüğü’ iddiasıyla ilgili 10 Eylül günü SEGBİS sistemi ile ek ifadesini aldı. Bayram, ifadesinde, “Hüseyin M. ile önceden ortaklık yapmıştım. Tam tarihini hatırlamamakla birlikte 2014 ile 2015 yılları arasında yemek ortamında Hüseyin M., yanında tanımadığım bir kişiye ‘Kayınpederi Hamza Y.’nin üç araba hareket ederek, köyüne gittiklerini, öndeki arabanın polis kontrolü var mı yok mu diye kontrol ettiğini, diğer arabaların da arkasından geldiğini ve nakit paradan çevirdikleri altınları köye götürerek gömdüklerini’ söylerken duydum. Bunun benim yanımda söylemesinden dolayı Hüseyin M.’nin rahatsızlık duyduğunu hissettim” dedi.

15 TEMMUZ DÜZELTMESİ

Bayram, 31 Ağustos günü verdiği ifadesindeki “15 Temmuz’dan sonra birkaç araba köylerine gitmişler altın gömmüşler” açıklamasında da düzeltme yaptı. Bayram şu iddialarda bulundu: “Ben her ne kadar kollukta bu altın gömme işleminin 15 Temmuz’dan sonra olduğunu belirtmişsem de konuşmanın tam olarak hangi tarihte geçtiğini hatırlamıyorum. Çünkü ben örgütle irtibatımı 17-25 Aralık 2013’ten 1 yıl sonra kesmiştim. Hüseyin M. ile olan iş ortaklığımdan biri 2014’ün ortalarında, diğeri ise 15 Temmuz 2016 tarihinden 6 ay sonra bitti. Hüseyin M.’nin kayınpederi olan Hamza Y.’yi sadece 1 kez lokantada görmüştüm. Bahse konu altınların hangi köye ve hangi tarihte gömüldüğü konusunda bilgi sahibi değilim. Altın gömme konusunu Hüseyin M., bir başka kişiye anlatırken duydum. Onun dışında bilgi sahibi değilim. Dediğim konuşma 2014 ya da 2015 yılında geçmiş olabilir.”

EMNİYETE ALTIN TALİMATI

Ersin Bayram’ın iddiaları üzerine savcılık, ifadede ismi geçen kişiler ve gömüldüğü iddia edilen altınların araştırılması için Emniyet’e talimat yazdı. Bayram, Emniyet’te eski ortağı Hüseyin M. hakkında ise şu iddialarda bulundu: “Yenimahalle sorumlusu ile yakından görüşen- Norveç’e Yenimahalle esnafının para transferini yapan- arsa işinde FETÖ’yü kendisine bağlamış biri. H. isimli turizm firmasını kurmuşlar ve bütün FETÖ kurumlarını dolaşıp umreye ve yurtdışına götürme ve bilet işlemlerini takip ediyorlar. Hüseyin M.’nin haftasonu evine öğrenciler geliyormuş, bunu duymuştum. Eskiden dershane müdürlüğü yapmış kayınpederi Hamza Y. FETÖ’ye finansörmüş.”

(Hürriyet)