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15 Temmuz'la ilgili 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı' iddianamesi mahkemeye gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu'nun 'müşteki' olarak yer aldığı iddianamede, biri dışında bütün şüphelilerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu'nun "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, biri dışında bütün şüphelilerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi. 

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