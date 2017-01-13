15 Temmuz'la ilgili 'Deniz Kuvvetleri Komutanlığı' iddianamesi mahkemeye gönderildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu'nun 'müşteki' olarak yer aldığı iddianamede, biri dışında bütün şüphelilerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 72 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu'nun "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, biri dışında bütün şüphelilerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.