15 Temmuz'un kahraman şehidi o geceyi hissetmiş

Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle 15 Temmuz'u anlatan program düzenledi. Özel bir otelde düzenlenen programda onur konuğu olarak 15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'le birlikte Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Eray Özyürek, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve davetliler katıldı.



Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlanan programda şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi.

Programa onur konuğu olarak katılan kahraman şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir, oğlu Ömer'le ile olan son konuşmasını anlattı.





15 Temmuz gecesi oğlu ile telefonda görüştüğünü ifade eden baba Halisdemir, ” Oğlumla konuştuğumda ‘Baba bugün ben nöbetteyim. İçimde ağır bir şey var. Yerimde duramıyorum ’ dedi. Bende ‘oğlum, dikkat et ve bir bardak su iç, yaradana yalvar’ dedim. Son olarak ‘oğlum tedbirini al, her zaman için tedbirli ol , başına bir iş gelebilir’ dedim. Bu arada bizim kasabada elektrikler gitti. Bizlere Almanya’dan Türkiye’de darbe var diyerek telefonlar geldi. Daha sonra hiç haber alamadık. Saat 3’e kadar elektrik gelmedi. Geldikten sonra ben televizyona baktım özel kuvvetlerde çok sayıda şehitlerin olduğunu öğrendim” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile valiler olarak telekonferans yöntemiyle bugün bir toplantı yaptıklarını dile getiren Vali Murat Zorluoğlu ise , “O toplantıda söz sırası İzmir ve Elazığ'a gelince Cumhurbaşkanımız şehidimiz Fethi Sekin'i andı. Cumhurbaşkanımız,' Şehidimiz Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ile telefonda görüştüklerini ve Rabia hanımın vakur duruşunu kendisini çok etkilediğini' ifade etti. 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir ve binlerce isimsiz kahraman, bu memleketin birliği, beraberliği için mücadele ettiyse, bir benzerini İzmir'de geçirdik. Polis memuru kardeşimiz Fethi Sekin nasıl bir imanla ve bir görev aşkıyla şahadete yürüdüğünü hepimiz canlı bir şekilde gördük” diye konuştu.



Elazığ basınının, 15 Temmuz gecesinden nöbetlerin bittiğine güne kadar meydanlarda halkıyla birlikte olduğunu vurgulayan Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca,gazetecilerin, devletin ve milletin bütünlüğü altında sokaklarda insanları aydınlatma yönünde gecesini gündüzüne kattığını söyledi.

Program, Vali Zorluoğlu’nun şehit babası Hasan Hüseyin Halisdemir’e Türk Bayrağı, Kuran-ı Kerim ve plaket vermesiyle son buldu.