15 Temmuz'un kritik nokta tutucuları hesap veriyor

Darbe girişimi öncesinde ve sonrasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetlere katılan ve meslekten ihraç edilen rütbeli askerler ile darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs eden sanıklar, yarın hakim karşısına çıkıyor.

Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetlere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Bülent Başer ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan ve mahkemece kabul edilen 382 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün yapısı ve darbe girişimine ilişkin bilgilere yer verildi.

İddianamede, binbaşılar Murat Çoban ve Zafer Bayraktar, yüzbaşılar İbrahim Karakuş ve Mustafa Akduman, üsteğmenler Ömer Faruk Akar, Ömer Faruk Karaboğa, Veysi Erik, Mustafa Karahan, Servet Kartal ve Kadir Erol, teğmenler Ömer Faruk Aydemir, Tayfun Ortanca, Hakan Demirel, Emre Poyraz, Rıdvan Eray Başbuğa, Kamil Beşkavak, İdris Kara Duran, Hüseyin Gümüş, Sefa Yıldırım, Uğur Çakmak, Efraim Yılmaz, Yunus Emre Ediz, Yunus Enver Sarıaslan, Hüseyin Filibe, Ahmet Ağaç, Beşir Bağış, Muhammet Mustafa İbişoğlu, Hüseyin Vurucu, Emre Bedel, Sami Okutan, Soner Öz Türk, Bekir Demircan, Remzi Cihat Çam, Halil Yavuzhan Mekeci, Şuayb Furkan Dursun, İbrahim Günaydın, İsmail Meydan, Emrah Özdemir ile Astsubay Okcan Dursun ve Uzman Çavuş Ercan Duman, şüpheli sıfatıyla yer aldı.

Soruşturma kapsamında Binbaşı Murat Çoban'ın firari olarak arandığını ve hakkında yakalama kararı bulunduğu, 35 subayın tutuklandığı belirtilen iddianamede, darbe kalkışmasının gerçekleştiği 15 Temmuz'da Piyade Okul Komutanlığı'ndaki bazı şüpheli askeri personelin silah, teçhizat ve mühimmatla sivil araçlarla kışla dışına çıktıkları ve bir süre sonra döndükleri anlatılarak, bazı askeri personelin görevli olmadıkları halde okula gelerek faaliyetlere katıldıkları, başka birliklerden bazı askeri personelin Piyade Okul Komutanlığı'na gelerek, buradaki faaliyetlere iştirak ettikleri bildirildi.

İddianamede şüpheliler hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, şüpheli Astsubay Okcan Dursun ve Uzman Çavuş Ercan Duman'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'' suçundan on beşer yıl, diğer şüphelilerin ise "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülecek olan davanın duruşmaları, sırasıyla 11, 12, 13, 14 ve 15 Eylül'de Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan salonda yapılacak.

- Mahmutbey gişelerinin kapatılmaya çalışılması

Yine darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 sanık asker hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 213 sayfalık iddianamede, suç tarihinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili olan Binbaşı Enver Muratoğlu, üsteğmenler Zu?beyir Bayır, Gökhan Şahan, Serhat Serdar Bank, astsubaylar Ali Yaşar Ekincioğlu, Deniz Yılmaz, Durmuş Çalkan, Mustafa Ozan Keserci ile uzman çavuşlar Durali Sazlık, Yunus Uysal ve Hu?seyin Babur ile 25 er sanık olarak yer aldı.

İddianamede, sanık Durali Sazlık haricindeki 10 rütbeli askerin soruşturma kapsamında tutuklandığı kaydedildi.

Sanıkların ''anayasal du?zeni ortadan kaldırmaya teşebbu?s", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbu?s" ve ''Tu?rkiye Cumhuriyeti Hu?ku?metini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbu?s" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istenen iddianamede, sanıkların ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

- ''Ben de cemattenim'' itirafı

İddianamede, "Darbenin planlayıcıları tarafından İstanbul'a giriş çıkışların kontrol altına alınmasına çok önem verilmiştir. Trafiğin kontrol altında tutulması, hem şehir içindeki birliklerin hızlı intikali hem de emniyet birimlerinin ve darbe karşıtı grupların kontrol edilmesi ve engellenmesi için kritik önem arz etmektedir. Ayrıca İstanbul dışından gelecek askeri birliklerin hızlı intikali de ancak şehir giriş çıkışlarının kontrolu? ile sağlanabilecektir. Bunun bilinci ile boğaz köpru?leri gibi aynı amaçla İstanbul'un batı girişi Mahmutbey gişeler girişi de işgal edilmek istenilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Sanıkların gişeleri kapatmaya teşebbüs ettikleri ve bu sırada meydana gelen olayların anlatıldığı iddianamede, suç tarihinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili olan Binbaşı Enver Muratoğlu'nun polise teslim olduğu sırada tanıkların beyanına göre "Evet darbeden haberim vardı. Burayı kontrol altına almaya gelmiştik. Ben de cemaattenim." dediği kaydedildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülecek olan davanın duruşmaları, sırasıyla 11, 12, 13, 14 ve 15 Eylül'de yapılacak.