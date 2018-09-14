1,5 ton ağırlığındaki turşu, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girecek

İlçede 1,5 metre yüksekliğinde ve bir metre çapındaki kavanoza salatalık ve çeşitli malzemeler kullanılarak turşu kuruldu.

Yaklaşık 3 hafta olgunlaşması için bekletilen 1,5 ton ağırlığındaki turşu, kamyonetle 13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin düzenlendiği Çubukabad Parkı'na getirildi.

Turşu kavanozu iş makinesi yardımıyla sahneye yerleştirildi, Guinness Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici tarafından ölçüm ve tespitler yapıldı.

Kavanozdakilerin yüzde 90'ının sebzelerden oluştuğu belirlendi.

Gemici'nin, "dünyanın en büyük turşusu" olduğunu tescili ve gıda mühendisi Ayşe Horat'ın lezzetini onaylamasının ardından çevredekilerin sevinç gösterileri arasında rekor ilan edildi.

Protokoldekiler ve festivale katılanlar, turşu kavanozunun yanında fotoğraf çektirdi.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, protokoldekilere turşudan ikram etti. Kavanozdan çıkarılan turşular, festivale katılanlara da dağıtıldı.

"TURŞU KURULUMUNUN BELİRLİ KRİTERLERDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Acehan, yaptığı konuşmada, bu yıl birçok ilkin yaşandığını söyledi.

Turşunun coğrafi işaret tescilinin ardından laboratuvarını da kuracaklarını belirten Acehan, "Turşu kurulumunun bundan sonra belirli kriterlerde gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Dünyanın en büyük turşusunu da kurarak Çubuk turşusunun ismini Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı başardık." diye konuştu.

Çubuk Belediyesi ile İlçe Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifinin desteğiyle 28 Ağustos'ta kurulan ve ışık almayan depoda yaklaşık 3 hafta bekletilerek olgunlaşması sağlanan turşunun tescillendiği festivale AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yegin ve Arife Polat Düzgün, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş ile Bosna Hersek'in Maglaj Belediye Başkanı Miksat Mahmutaqic de katıldı.