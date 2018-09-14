Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

1,5 ton ağırlığındaki turşu, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girecek

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hazırlanan 1,5 ton ağırlığındaki turşu, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçede 1,5 metre yüksekliğinde ve bir metre çapındaki kavanoza salatalık ve çeşitli malzemeler kullanılarak turşu kuruldu.
 
Yaklaşık 3 hafta olgunlaşması için bekletilen 1,5 ton ağırlığındaki  turşu, kamyonetle 13. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin  düzenlendiği Çubukabad Parkı'na getirildi.
 
Turşu kavanozu iş makinesi yardımıyla sahneye yerleştirildi, Guinness  Dünya Rekorları Türkiye Temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici tarafından ölçüm ve  tespitler yapıldı.
 
Kavanozdakilerin yüzde 90'ının sebzelerden oluştuğu belirlendi.
 
Gemici'nin, "dünyanın en büyük turşusu" olduğunu tescili ve gıda  mühendisi Ayşe Horat'ın lezzetini onaylamasının ardından çevredekilerin sevinç  gösterileri arasında rekor ilan edildi.
 
Protokoldekiler ve festivale katılanlar, turşu kavanozunun yanında  fotoğraf çektirdi.
 
Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, protokoldekilere turşudan ikram  etti. Kavanozdan çıkarılan turşular, festivale katılanlara da dağıtıldı.
 
"TURŞU KURULUMUNUN BELİRLİ KRİTERLERDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"
 
Acehan, yaptığı konuşmada, bu yıl birçok ilkin yaşandığını söyledi.
 
Turşunun coğrafi işaret tescilinin ardından laboratuvarını da  kuracaklarını belirten Acehan, "Turşu kurulumunun bundan sonra belirli  kriterlerde gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Dünyanın en büyük turşusunu da  kurarak Çubuk turşusunun ismini Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırmayı  başardık." diye konuştu.
 
Çubuk Belediyesi ile İlçe Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim  Kooperatifinin desteğiyle 28 Ağustos'ta kurulan ve ışık almayan depoda yaklaşık 3  hafta bekletilerek olgunlaşması sağlanan turşunun tescillendiği festivale AK  Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yegin ve Arife Polat Düzgün,  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Uluslararası Türk  Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş ile Bosna  Hersek'in Maglaj Belediye Başkanı Miksat Mahmutaqic de katıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kandil´de terör hedefleri vuruldu

Kandil´de terör hedefleri vuruldu

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

Süper Lig'de yılın Süperleri belli oldu!

Süper Lig'de yılın Süperleri belli oldu!

Demet Akalın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Beni boşa dediği an

Demet Akalın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Beni boşa dediği an

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA