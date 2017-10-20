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Genç çocuk ağabeyini öldürdü

Adana'da 15 yaşındaki A.O., kavga ettiği kardeşi 25 yaşındaki Engin Okumuş'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

  • DHA
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Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Gülpınar Mahallesi 37005 Sokak'ta meydana geldi. Engin Okumuş ve kardeşi A.O. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce A.O., av tüfeğiyle ağabeyine ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yararlanan Engin Okumuş, kanlar içinde yere yığılırken, A.O. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Engin Okumuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, A.O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

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