Kocaeli'de 15 yaşındaki gençlerin motosiklet gezisi acı bitti: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kaza sabah saatlerinde Başiskele Fatih Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şaban B. idaresindeki 41 LC 816 plakalı kamyonet, bir inşaata malzeme bıraktıktan sonra kaldırımdan yola çıktı. Bu esnada cadde üzerinde seyir halinde olan Yaser Karhan idaresindeki 41 AE 637 plakalı motosiklet, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklette bulunan sürücü Yaser Karhan (15) kamyonetin arkasına saplanarak olay yerinde hayatını kaybederken arkadaşı Bünyamin Kahraman ise savrularak yere düştü.

Bir sitenin güvenlik kameralarına yansıyan kaza anında kazanın şiddetiyle savrulan kamyonetin sürücüsü, araçtan inerek tamponda asılı kalan Yaser Karhan'ı yerde indiriyor. Daha sonra ağır yaralanan Bünyamin Kahraman'ı gören sürücü fenalık geçiriyor. Bu esnada olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, motosiklet sürücüsü Yaser Karhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Motosiklette bulunan Bünyamin Kahraman ise ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Oğlunun kaza yapıp öldüğünü öğrenen baba Harun Kahraman ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Şaban Bayram gözaltına alırken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.