16 ilde 23 askere FETÖ'den gözaltı kararı
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 16 ilde, 19’u asker 4’ü askeri mahrem imamı olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
- DHA
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Amasya, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Sakarya, Sinop ve Van illerinde 19'u asker ve 4'ü askeri mahrem imam olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
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