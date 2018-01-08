16 ilde 23 askere FETÖ'den gözaltı kararı

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Amasya, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Mardin, Siirt, Sakarya, Sinop ve Van illerinde 19'u asker ve 4'ü askeri mahrem imam olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı.