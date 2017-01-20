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16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı

Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı verildiği, zanlılardan 3'ünün tutuklu bulunduğu bildirildi.

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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma genişletilerek devam ediyor. 100, 101 ve 102. dönem kaymakamlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 84 kaymakamdan 44'ünün tutuklandığı, 40'ının ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu belirtildi.

"99. dönem kaymakamlar imamı" olarak değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan Faruk kod adlı M.G. ile "bayan kaymakamlar ve kaymakamların eşlerinin imamı" olduğu öne sürülen karısı N.G. de gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.

Soruşturmada M.G. ile İçişleri ve diğer bakanlıklardan üst düzey 17 yöneticinin irtibatlı olduğu belirlendi. Soruşturma çerçevesinde 16 kaymakam hakkında daha gözaltı kararı verildiği, bunlardan 3'nün tutuklu olduğu öğrenildi.

FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturmasında Kayseri'de gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe ve eşi Z. Güntepe'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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