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16 Nisan referandumu için yurt dışında kullanılan oyların tasnif işlemi başladı

16 Nisan referandumu için yurt dışında kullanılan oylar, Ankara'daki ATO Kongre Merkezi'nde toplanarak tasnif işlemine başlandı.

  • DHA
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Kulanıldıkları illere göre ayrılan oylar ülke geneliyle eş zamanlı olarak oy kullanma işleminin tamamlanacağı 16 Nisan akşamında sayılmaya başlanacağı belirtildi.

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