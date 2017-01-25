16 yaþýndaki Muhammed Ali 6 milyon dolarý reddetti

The Sun gazetesinin haberine göre Ali, 60 yaþýndaki Chris Thorpe ile internet üzerinden piyasa kýyaslama ve uygun fiyata hizmet ve ürün arama imkaný veren bir site kurdu.Ali, dünyada benzeri olmayan weneed1.com sitesi için ABD'li bir firmanýn aralýk ayýnda kendisine yaptýðý 6 milyon dolarlýk teklifi reddetti.

'BU, ALMAK ÝSTEDÝÐÝM BÝR RÝSKTÝR'

Ali, bu cömert teklifi projesinin gelecekte çok daha fazla bir deðer kazanabileceðini düþündüðü için reddettiðini söyledi:

Muhammed Ali, "Bunun risk olduðunu kabul ediyorum, ama farklý bir þey yapmak istiyorum." dedi.

Öte yandan Ali'nin 2014 yýlýnda da geliþtirdiði bir video oyunu ve uygulama ile 40 bin euro kazandýðý ifade ediliyor.