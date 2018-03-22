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160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile 11 milyon TL dolandıran 8 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile 11 milyon TL dolandıran 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

  • İHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile dolandıran ve toplanan paraları zimmetine geçiren 19 şüpheliye yönelik  operasyon düzenlenmiştir. Operasyon kapsamında şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin mağdurları toplam 11 milyon TL dolandırarak bu paraları zimmetine geçirdikleri tespit edilmiştir" denildi.

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