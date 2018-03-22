160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile 11 milyon TL dolandıran 8 kişi gözaltına alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 160 sağır ve dilsiz vatandaşı kooperatif kurmak bahanesi ile 11 milyon TL dolandıran 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şu ana kadar 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.