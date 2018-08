17 Ağustos deprem mesajları sözleri yazıları 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi’nde neler oldu ölü sayısı kaçtı

17 Ağustos deprem mesajları sözleri yazıları haberimizde yer alıyor. 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi’nde neler oldu ölü sayısı kaçtı? Acı kaybın yaşanmasının üstünden 19 yıl geçti. Peki 17 Ağustos deprem mesajları ne oldu? Büyük acılar yaşanan 17 Ağustos sözleri nelerdir? Vatandaşların merak ettiği 17 Ağustos mesajlarımız haberimizde yer alıyor. Bugün 17 Ağustos depreminin 19. yıl dönümü. Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler birçok ilde düzenlenen törenlerle anıldı. Vatandaşlar internetten 17 Ağustos mesajları yazılarını araştırmaya başladı. Büyük depremin yaşanmasının üzerinden 19 sene geçti. 17 Ağustos Gölcük depremi bugün törenlerle anılıyor. Bundan 19 yıl önce 17 Ağustos 1999’da merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan büyük bir deprem meydana geldi. Sabah 03.02’de başlayan 7.4 büyüklüğündeki deprem 45 saniye sürdü. Bilançosu çok ağır oldu. Resmi verilere göre 17 bin 840 kişi öldü, 43 bin 953 kişi yaralandı. 285 bin konut ve 40 binden fazla işyeri hasara uğradı. Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Marmara Depremi'nin "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğini söyledi. İşte merak edilen 17 Ağustos depremi mesajları ve sözleri...

17 AĞUSTOS GECESİ NELER YAŞANDI?

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan ve “asrın felaketi” olarak tanımlanan Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açtı.İsimler değişse de acılar 18 yıldır aynı. 1999 Gölcük Depremi bugün 19. yıl dönümünde. 17 Ağustos 1999 sabahı saat 03:02'de gerçekleşen, merkez üssü Kocaeli'nin üssü Gölcük olan Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olarak tüm ülkeyi acıya boğmuştu.

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Resmi kayıtlara göre Kocaeli’nde 9 bin 477, Sakarya’da 3 bin 891, Yalova’da 2 bin 504, İstanbul’da 981, Bolu’da 270, Bursa’da 268, Eskişehir’de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı. Sadece Kocaeli bölgesinde 17 bin civarında bina depremin ilk dalgasında çökerken, 91 bin konut orta hasar, 102 bin 822 konut az hasar gördü. 14 bin 133 işyeri hasar gördü. depremin ardından bölgede yaklaşık 45 bin prefabrik konut yaptırıldı. 150 binin üzerinde vatandaş kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik ve çadırlarda barındı.

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 19. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de saygı duruşuyla anıldı.

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Marmara Depremi'nin "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğini söyledi.

Bu felaketten çıkarılması gereken önemli dersler olduğunu dile getiren Altıntaş, "Vatandaşların yapacakları yapıların sağlam olması hususunda her türlü görevi yerine getirmeleri gerekir. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalar insanlarımızın farkındalıklarının artırılmasına yönelik olacak." dedi.

Altıntaş, tüm deprem şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek, bir daha böylesine büyük bir acının yaşanmaması dileğinde bulundu.

Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci de 19 senedir kalplerinde yanan bir ateş olduğunu ifade ederek, "Bu ateş zaman zaman külleniyor gibi olsa da her sene depremin yıl dönümünde tekrar alevleniyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar denize karanfil bıraktı.

(AA)

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 17 Ağustos 1999 depreminin 19. yıl dönümü nedeni ile bir mesajı yayınladı.

17 Ağustos 1999 yılında yaşanana depremin bir daha yaşanmamasını temenni eden Başkan Bakıcı, “Binlerce vatandaşımızı toprağa verdiğimiz 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 19 yıl geçmesine rağmen acımız ve üzüntümüz hala taptazedir. Yaşadığımız bu acı bizlerin bu büyük felaketten büyük dersler almamızı sağladı. Maalesef ülkemizin deprem kuşağı üzerinde olması, depremle yaşamayı öğrenmemizi ve olası depremlere her an hazırlıklı olmamızı gerektiriyor. Her an deprem olacakmış gibi doğa olaylarının gerçekleşebilme ihtimali ile tedbirli ve bilinçli olmak zorundayız. Unutulmamalıdır ki, doğal afetler bütünüyle önlenemez fakat alınacak önlemler bundan en az zarar ile kurtulmamızı sağlar. Yapılan eğitimler ve etkinliklerle halkımızın bilinçlenmesi, depreme karşı daha dayanıklı yapılar yapılması, deprem olduğunda da, toplumun bilinçli bir şekilde ve dayanışma içinde hareket etmesi çok önemlidir. Allah bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın. Bu büyük felakette hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Sultanahmet Meydanı'nda anma törenleri

Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'nda anma etkinlikleri yapıldı.

Depremde hayatını kaybedenler, İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türk Kızılayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) iş birliğiyle düzenlenen törenle anıldı.

Meydanda akşam saatlerinde başlayan etkinliğin son bölümünde, 17 Ağustos 1999'da felaketin gerçekleştiği saat olan 03.02'de siren çalındı. Etkinlik, depremde yaşamını yitirenler için İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz tarafından okunan hatim duasıyla tamamlandı.

Bu arada, Sultanahmet Meydanı'nda zaman tüneli çadırı, afet simülasyon tırı, köpekli arama gösterileri, çocuklar için tırmanma parkuru, Türk Kızılayı kan bağışı ve ikram tırları ile AFAD arama kurtarma araçlarının tanıtımı yapıldı.

Vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı

Yalova'da depremde yıkılan bazı binaların enkazı üzerine kurulan Deprem Anıtı'na akşam saatlerinde gelen vatandaşlar, felakette yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu beton bloklara çiçek bıraktı.

Anıtın içindeki fotoğraf sergisini de gezen vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı. Gece geç saatlerde kalabalığın arttığı anıt çevresinde İl Müftülüğü görevlileri tarafından ilahiler okunarak dualar edildi.

Sakarya'da da 19 yıl önce felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anma etkinliği yapıldı. Sakarya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneğince Adapazarı Belediyesi önündeki meydanda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Din görevlileri tarafından deprem kasidesi, Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim hatim dualarının okunduğu programda, deprem fotoğraflarından oluşan sinevizyon gösterisini izleyen vatandaşlar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

YAŞAMINI YİTİRENLER ANILDI Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Kocaeli'de, İstanbul'da, Sakarya'da, Düzce'de ve Yalova'da saat 03.02'de çeşitli etkinliklerle anıldı. Gölcük'te bulunan Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 19. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

ALTINTAŞ: ASRIN FELAKETİ Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, Marmara Depremi'nin "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğini söyledi. Bu felaketten çıkarılması gereken önemli dersler olduğunu dile getiren Altıntaş, "Vatandaşların yapacakları yapıların sağlam olması hususunda her türlü görevi yerine getirmeleri gerekir. Bundan sonra da yapacağımız çalışmalar insanlarımızın farkındalıklarının artırılmasına yönelik olacak." dedi.