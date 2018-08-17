17 Ağustoslar bir daha yaşanmasın

Marmara Depremi, 1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi... İsimler değişse de acılar 19 yıldır aynı. 17 Ağustos 1999 sabahı saat 03:02’de gerçekleşen, merkez üssü Kocaeli’nin üssü Gölcük olan 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olarak tüm ülkeyi acıya boğmuştu. ‘Asrın felaketi’nde kızı, damadı, 5 yaşındaki ve 5 aylık torunları ile dünürünü kaybeden Tokat çifti de 19 yıldır yakınlarının acısıyla yaşıyor. Depremden 4 gün sonra cuma günü kızı, damadı, iki torunu ve dünürünün enkaz altından çıkarıldığını anlatan Veysel Tokat, 5 aylık torunu ile babaannesinin birbirlerine sarılmış vaziyette aynı kabre konulduğunu anlattı. Tokat, aradan uzun zaman geçmesine rağmen yakınlarının acılarını unutamadığını belirterek, “Bizim için 19 yıl hep aynı taze, o günün acısından daha taze. Acaba diyorum bir çırpındılar mı ‘Bizi kurtarın’ diye bağırdılar mı? Cenabıallah inşallah böyle bir acıyı kimseye vermez. 19 sene oldu, Rabb’im bir daha göstermesin” dedi.

Ayten’im gitti dedim

Mihriban Tokat ise deprem gecesi yaşadıklarını şöyle özetledi: Ayten’im gitti dedim. Hep diyordum ‘Bu ev sağlam değil, bir an evvel çıkın.’ Meğer çıkacaklarmış, ev tutmuşlar...

11. mezardan çıktı

Depremde enkaz altından kurtarılan ancak hastanede yaşamını yitiren oğlu Serkan Yapıcı’nın (18) mezarını DNA testi ile 4 yıl sonra kimsesizler mezarlığında bulan Emine Cebeci ise oğlunun mezarını bulmak için verdiği mücadeleyi anlattı. Cebeci, “Enkazda 16 saat kaldım. Oğlumla birkaç saat sonra konuşmaya başladık enkaz altında. Benden önce enkazdan oğlumu çıkardılar. Oğlumu aradım ama bulamadım. 4 yıl mahkemelerde mücadele ettim, parasını yatırdım ve kimsesizler mezarlığında açtırdığımız 18 mezarın 11’incisinde oğlum çıktı. DNA testiyle tespit ettik. Sonra ayrı bir mezar açıp oğlumu koyduk” diye konuştu.

19 yılda 211 bin deprem