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İzmir merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 asker gözaltına alındı

İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 2'si daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilmiş 17 asker gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Antalya, Manisa ve Mardin'de haklarında yakalama kararı bulunan 17 askeri personele yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda ikisi daha önce TSK'dan ihraç edilmiş, 15'i muvazzaf 17 asker gözaltına alındı.

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