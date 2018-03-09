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17 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda FETÖ'den 17 rütbeli asker gözaltına alındı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK hücre yapılanmasına yönelik operasyonda, 17 rütbeli asker gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli 17 ili kapsayan terör operasyonunda 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. TSK içerisindeki kuvvet komutanlıklarında görevli olan 1 binbaşı ve 2 yüzbaşı, açıkta olan 2 yüzbaşı, aktif görevde olan 4 üsteğmen, hakkında adli işlem yapılmış açıkta ve ihraç olan 6 üsteğmen, halen aktif görevde olan 2 üsteğmen olmak üzere toplamda 17 subay Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 
Sağlık kontrolü sırasında hastane önünde bekleyen vatandaşlar şüphelilere ‘gelsin hocanız sizi kurtarsın’ diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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